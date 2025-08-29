Perché Trump ha tolto la scorta Secret Service a Kamala Harris: l'ex candidata in tour per presentare un libro

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Dal 1° settembre 2025 Kamala Harris non sarà più protetta dal Secret Service, l’agenzia federale che si occupa della sicurezza del presidente e delle principali cariche istituzionali degli Stati Uniti. Lo ha deciso Donald Trump, che ha firmato un memorandum ufficiale per revocare l’estensione della protezione concessa in precedenza da Joe Biden. La notizia è stata rivelata da CNN e New York Times.

Trump ha tolto la scorta a Kamala Harris

Secondo la legge americana, gli ex vicepresidenti ricevono la protezione del Secret Service solo per sei mesi dopo la fine del mandato.

Nel caso di Harris, la scadenza naturale era il 21 luglio 2025, sei mesi dopo il passaggio di consegne alla nuova amministrazione Trump. Biden, però, aveva firmato una direttiva riservata che prolungava la tutela fino a gennaio 2026, garantendo un anno in più di protezione alla sua ex vice.

ANSA

Kamala Harris

Con il memorandum del 28 agosto, Trump ha annullato questa misura, ordinando di “interrompere qualsiasi procedura di sicurezza precedentemente autorizzata oltre quelle previste dalla legge”.

Cos’è il Secret Service e chi protegge

Il Secret Service è una delle agenzie federali più note e più antiche degli Stati Uniti. Nato nel 1865 come ramo del Dipartimento del Tesoro per combattere la contraffazione, ha acquisito nel tempo il ruolo di protezione delle figure istituzionali più importanti del Paese.

Oggi è incaricato della sicurezza del presidente, del vicepresidente, dei loro familiari diretti e degli ex presidenti, che godono di protezione a vita. Gli ex vicepresidenti, invece, possono contare sulla scorta solo per un periodo limitato: sei mesi dopo la fine dell’incarico, salvo proroghe speciali.

Oltre al compito di sicurezza, l’agenzia mantiene ancora oggi competenze investigative nel campo delle frodi e dei crimini finanziari.

Gli agenti del Secret Service sono diventati nel tempo un simbolo di potere e protezione, grazie anche a decenni di rappresentazioni cinematografiche e televisive.

Il momento delicato di Harris

La decisione di Trump arriva in un passaggio cruciale per Kamala Harris, che si prepara a un tour nelle principali città americane per presentare il suo libro di memorie, “107 giorni”, in uscita il 23 settembre.

L’opera racconta il breve periodo della sua campagna presidenziale, avviata dopo il ritiro di Biden dalla corsa.

Il tour prevede eventi pubblici e firmacopie in diversi Stati, che ora Harris dovrà affrontare senza il massimo livello di protezione garantito dal Secret Service. Non è chiaro se deciderà di ricorrere a scorte private, come spesso avviene per ex figure istituzionali esposte a rischi.