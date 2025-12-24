Perde 28 mila euro con una truffa telefonica in pochi minuti, "il numero era riconducibile alla mia banca"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Bianca M., una professionista della comunicazione a Milano, è stata vittima di una truffa telefonica che le è costata 28.010 euro. I criminali hanno utilizzato un numero di telefono identico a quello della sua banca, Unicredit. Attraverso tecniche di hacking sofisticate, hanno preso il controllo del suo smartphone e svuotato completamente il conto corrente della donna.

Come è iniziata la truffa telefonica

Come riporta il Corriere della Sera, quello che è accaduto a Bianca M. rappresenta l’incubo di ogni correntista nell’era del digitale estremo.

Tutto ha inizio in un pomeriggio apparentemente tranquillo, quando sul display dello smartphone della donna compare una chiamata proveniente da un numero fisso con prefisso 02, perfettamente sovrapponibile a quello della sua banca.

Non si tratta di un errore, ma di una tecnica di spoofing telefonico estremamente avanzata che permette ai criminali di mascherare la propria identità dietro quella di un istituto di credito affidabile.

Dall’altro lato del filo, una voce umana e rassicurante si presenta come un addetto dell’ufficio anti-frode, segnalando transazioni sospette effettuate a Taranto su una nota piattaforma di e-commerce.

Il senso di urgenza iniettato dai truffatori è la chiave del successo del raggiro.

Cosa è stato fatto attraverso il numero della banca

Mentre la vittima è ancora al telefono, riceve dei messaggi sms che appaiono nello stesso storico dei messaggi ufficiali della banca, un dettaglio che azzera ogni residuo di diffidenza.

Il finto operatore convince la donna che è necessario certificare il dispositivo per bloccare gli attacchi e stornare i pagamenti fraudolenti.

In questo modo, Bianca M. fornisce dei codici numerici convinta di proteggere i propri risparmi, mentre in realtà sta consegnando le chiavi del suo patrimonio a menti criminali raffinatissime.

In pochi istanti, l’hacker riesce a prendere il controllo del mobile banking, arrivando persino a convincere la vittima a disinstallare temporaneamente l’applicazione ufficiale.

Il danno economico è impressionante: 28.010 euro volatilizzati in un tempo brevissimo.

Il fondo di investimento in Irlanda

I truffatori non si sono limitati a prelevare la giacenza presente sul conto, che ammontava a circa 2.600 euro, ma hanno operato con una spregiudicatezza senza precedenti.

Attraverso l’app, infatti, sono riusciti ad alzare i massimali delle carte di credito di sei volte, portandoli da 1.500 a 9.500 euro mensili, sfruttando sia il fido di novembre che quello di dicembre.

Hanno inoltre disinvestito un fondo di investimento e dirottato il denaro verso un conto Revolut con sede in Irlanda.

Per agire indisturbati durante l’intero weekend, i malviventi hanno impostato una deviazione di chiamata sullo smartphone della donna, rendendola di fatto irreperibile per chiunque cercasse di avvisarla delle anomalie.