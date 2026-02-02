Perde l'equilibrio e viene investito dal treno in metro a Milano, in due hanno provato a salvarlo: "Terribile"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un uomo è stato investito da un treno della metro a Milano, alla fermata Zara, sulla linea gialla (M3). Secondo le prime testimonianze, avrebbe perso l’equilibrio sulla banchina, cadendo sui binari: due persone avrebbero provato a farlo rialzare per evitare l’impatto, ma senza riuscirci. La persona sarebbe ricoverata in gravi condizioni. Interrotta la linea tra Centrale e Maciachini.

Il racconto del testimone

L’incidente sarebbe avvenuto lunedì 2 febbraio, l’allarme – riferisce Repubblica – sarebbe stato lanciato alle ore 9:24.

Un uomo di mezza età, forse ubriaco, avrebbe perso l’equilibrio sulla banchina della fermata Zara, sulla linea gialla (in direzione San Donato), finendo sui binari.

Un passeggero di 41 anni, Romolo, ha raccontato a LaPresse la dinamica:

“Ha perso l’equilibrio ed è caduto sui binari, abbiamo provato ad aiutare senza riuscire. Io e un altro ragazzo volevamo scendere sui binari, lui é riuscito a scendere e a mettere in piedi l’uomo, ma è stato tutto inutile, anche provare a fermare il treno che stava arrivando. È stato terribile, il treno l’ha travolto”.

L’arrivo dei soccorsi: come sta l’uomo

Sul posto, oltre ai soccorsi di Areu 118, sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia.

L’uomo travolto dal treno è stato affidato alle cure dei sanitari: verserebbe in gravi condizioni.

Circolazione interrotta sulla M3

La circolazione è stata interrotta tra le fermate Centrale e Maciachini.