Perde la borsa da oltre 1000 euro a Frosinone, il QR code della sigaretta elettronica la fa ritrovare

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È stata restituita alla legittima proprietaria una borsa griffata del valore di oltre 1.000 euro, grazie all’intervento di un cittadino e all’intuito degli agenti della Polizia di Stato in servizio a Frosinone. L’oggetto era stato smarrito e riconsegnato in Questura, dove è stato identificato il proprietario tramite il QR code di una sigaretta elettronica.

Un gesto di civiltà e l’intuizione degli agenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio lo scorso 5 settembre, quando un cittadino si è recato presso la Questura per consegnare una borsa trovata per strada. Il gesto ha subito messo in moto la macchina investigativa della Divisione Anticrimine, che si è attivata per restituire l’oggetto alla legittima proprietaria.

Le indagini e la scoperta del QR code

All’interno della borsa non sono stati trovati documenti d’identità, ma soltanto un mazzo di chiavi e una sigaretta elettronica. Gli agenti, grazie al loro intuito, hanno ipotizzato che proprio il dispositivo elettronico potesse nascondere la soluzione al caso. Analizzando il QR code presente sulla sigaretta, sono riusciti a risalire ai dati di acquisto e, attraverso approfonditi accertamenti, a identificare la proprietaria della borsa.

La riconsegna e il lieto fine

La donna, che aveva ormai perso le speranze di ritrovare i propri effetti personali e il prezioso accessorio, è stata convocata negli uffici della Questura, dove nella giornata di ieri le è stato riconsegnato tutto il materiale smarrito. L’operazione si è conclusa con il sentito ringraziamento della cittadina sia all’onesto cittadino che ha consegnato la borsa, sia agli agenti della Polizia di Stato.

IPA