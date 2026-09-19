Perde un braccio cercando di risalire su un treno a Barletta, era stato fatto scendere perché senza biglietto

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Avrebbe cercato di risalire sul treno in corsa da cui era stato fatto scendere perché senza biglietto, ma è caduto sulle rotaie e ha perso il braccio. L’incidente è avvenuto nella stazione ferroviaria di Barletta, dove un 28enne in stato di ebrezza è rimasto incastrato tra la banchina e il convoglio, riportando una gravissima ferita all’arto.

L’incidente alla stazione di Barletta

L’episodio si è verificato attorno alle 22.30 di venerdì 18 settembre, dopo che il 28enne di origini bosniache aveva provato a salire a bordo dell’Intercity partito da Lecce e diretto a Milano.

Secondo quanto ricostruito dalla Repubblica, l’uomo, da tempo residente a Bari, si sarebbe fatto notare da subito perché in evidente stato di ebrezza.

Il tentativo di risalire sul treno e la caduta sui binari

In seguito ai controlli del personale delle Ferrovie dello stato, il 28enne è risultato senza biglietto ed è stato quindi fatto scendere alla stazione di Barletta.

Il passeggero irregolare però non si è dato per vinto e avrebbe dato in escandescenze, cercando di salire sul treno nonostante le porte fossero già chiuse e cominciando anche a dare colpi alla fiancata della carrozza.

ANSA

In preda a uno stato di agitazione ancora maggiore, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio cadendo nello spazio tra la banchina e il binario, rimanendo incastrato sotto il convoglio.

L’amputazione del braccio

Nonostante il macchinista abbia arrestato la corsa, il 28enne ha subito una gravissima ferita al braccio sinistro, che ha reso necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Dimiccoli di Barletta da parte del personale del 118 chiamato sul posto.

A quel punto l’uomo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari, dove i medici hanno dovuto procedere per l’amputazione dell’arto a causa della profondità della lesione.

Il cittadini bosniaco si trova al momento ricoverato nel reparto di terapia intensiva del capoluogo pugliese, mentre la Polfer è al lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.