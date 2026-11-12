Perequazione pensioni 2027, arriva la rettifica dell'Inps: aumenti per tutti da gennaio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Gli aumenti delle pensioni arriveranno per tutti da gennaio 2027. Dopo aver inizialmente annunciato il pagamento in due diversi momenti, a seconda degli importi, l’Inps ha fatto retromarcia spiegando che la perequazione delle pensioni sarà riconosciuta a tutti dalla rata del primo mese del prossimo anno. Se in Parlamento cambieranno ancora le regole, eventuali differenze saranno sistemate con un successivo conguaglio.

Perequazione pensioni 2027, la rettifica dell’Inps

L’Inps corre ai ripari sui tempi dei pagamenti delle pensioni secondo il nuovo meccanismo di rivalutazione per sei fasce. L’aumento (perequazione) delle pensioni sarà riconosciuto a tutti già a gennaio 2027, senza distinzioni legate all’importo dell’assegno.

Nei giorni scorsi la direttrice generale dell’Istituto, Valeria Vittimberga, aveva spiegato durante un’audizione in Commissione bilancio che la rivalutazione legata all’inflazione sarebbe scattata subito soltanto per gli assegni più bassi, mentre per gli altri sarebbe arrivata a marzo.

ANSA

Ora arriva la precisazione dell’Inps, che in una nota spiega che l’aumento arriverà per tutti nella rata di gennaio 2027 e sarà visibile nel cedolino di tutti i pensionati, compresi quelli con trattamenti superiori a quattro volte il minimo.

Il motivo della retromarcia

Secondo quanto ricostruito da Repubblica, l’Inps aveva ricevuto precise indicazioni dagli uffici della Ragioneria dello Stato sul calendario dei pagamenti delle pensioni.

Dividere gli aumenti in due momenti diversi serviva a evitare di applicare percentuali che il Parlamento potrebbe ancora cambiare con la nuova Legge di Bilancio, con il rischio di dover poi recuperare delle somme. Sarebbe quindi intervenuto Palazzo Chigi, facendo pressioni per riconoscere gli aumenti a tutti da subito.

E così nella giornata di mercoledì 11 novembre è arrivata la precisazione dell’Inps, che in una nota spiega che “le eventuali differenze legate alle nuove regole di rivalutazione, ancora all’esame del Parlamento, saranno regolate con un conguaglio successivo, che servirà solo a perfezionare gli importi. Nessuna pensione resterà ferma nei primi mesi dell’anno”.

“In linea con le indicazioni del Governo, l’Istituto ha adottato questa soluzione per tutelare il potere d’acquisto dei pensionati fin dalla prima rata dell’anno”, chiarisce l’Inps.

Il nuovo meccanismo di indicizzazione

Chiarito il nodo del calendario dei pagamenti, resta quello dell’entità degli aumenti delle pensioni. La Manovra 2027 va a modificare il meccanismo con cui le pensioni vengono adeguate ogni anno all’inflazione.

Cambierà il metodo di calcolo e si passerà dalle attuali tre fasce a sei, con un nuovo sistema meno favorevole per gli assegni medio-alti. Il nuovo meccanismo prevede l’adeguamento al 100% per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo, cioè 2.447 euro lordi mensili, per poi scendere gradualmente fino al 32% per gli importi oltre dieci volte il minimo.

Ma non è ancora definitivo, in quanto potrebbe essere modificato in Parlamento durante l’esame della Legge di Bilancio. Con questo meccanismo il governo punta a un risparmio di spesa di 1,4 miliardi lordi all’anno.