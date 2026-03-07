Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un circolo privato ha ricevuto la sospensione per 7 giorni in seguito a una serie di irregolarità amministrative e gravi carenze in materia di sicurezza riscontrate durante un controllo a Bologna. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato eseguito dopo un’ispezione congiunta delle forze dell’ordine e degli enti preposti, avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 febbraio 2026, come previsto dalle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I controlli in un circolo privato a Bologna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione di verifica è stata condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Bologna in collaborazione con il Reparto Commerciale della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e l’A.U.S.L. Unità operativa prevenzione e sicurezza sul lavoro.

L’intervento si è concentrato su un circolo privato situato in via San Felice, nell’ambito di un più ampio piano di controlli amministrativi nei locali pubblici della città.

Irregolarità amministrative riscontrate

Durante l’ispezione le autorità hanno rilevato la presenza di numerosi avventori che non risultavano soci del circolo, in violazione delle normative vigenti. Inoltre, due DJ presenti all’interno del locale non sono stati in grado di esibire la tessera d’iscrizione all’associazione A.I.C.S., cui il circolo è affiliato, né i loro nominativi risultavano registrati nell’elenco ufficiale dei soci.

Il registro dei soci, inoltre, presentava diverse anomalie: pagine lasciate vuote, compilazioni illeggibili e altre lacune che hanno impedito alle autorità di verificare correttamente l’affiliazione degli avventori.

Carenze in materia di sicurezza

Oltre alle irregolarità amministrative sono state riscontrate gravi carenze e condizioni non idonee a garantire la sicurezza dei frequentatori. Tra queste sono emerse insufficienti segnalazioni delle vie di fuga e delle uscite di emergenza, alcune delle quali risultavano con apertura contraria alla direzione di esodo.

Sono state inoltre rilevate difformità nell’impianto elettrico come prese volanti, cavi sottodimensionati e faretti di illuminazione potenzialmente pericolosi in caso di sovraccarico. È stata segnalata anche la carenza di dispositivi antincendio, elemento che ha ulteriormente aggravato la situazione.

Provvedimento del Questore e durata della sospensione

Alla luce delle numerose irregolarità e delle condizioni non idonee a garantire l’incolumità degli avventori e dei soci, il Questore della Provincia di Bologna ha disposto la sospensione di tutte le attività soggette ad autorizzazione di polizia, comprese quelle di somministrazione e intrattenimento, per una durata di 7 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e controllo volta a tutelare la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative nei locali pubblici.

