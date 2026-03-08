Pericolo piogge acide, l'avviso della protezione di Teheran dopo i raid sugli impianti petroliferi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo i raid sugli impianti petroliferi, Teheran si è svegliata sotto una nube di fumo e immersa in una pioggia scura. La Protezione civile ha invitato i residenti a restare in casa, mentre la Mezzaluna Rossa ha avvertito del rischio di piogge acide legate al rilascio di composti tossici dopo esplosioni e incendi nei depositi di petrolio.

Teheran dopo i raid

Dopo i raid condotti nella notte su depositi e impianti legati al petrolio nell’area di Teheran, sulla capitale dell’Iran si è diffusa una nube di fumo che ha oscurato il cielo, seguita da una pioggia “di colore scuro”, con diverse segnalazioni sui social di acqua nera e oleosa visibile su strade e superfici.

La causa sono i bombardamenti che hanno colpito siti di stoccaggio e raffinerie nei dintorni della città. In alcuni casi il carburante è finito nelle fognature cittadine, causando anche incendi lungo le strade.

È quindi nata l’allerta legata alle piogge acide, associata al rilascio in atmosfera di sostanze prodotte da incendi e combustioni di idrocarburi. La combinazione tra nube, residui di combustione e precipitazioni ha portato le autorità e i soccorritori a diffondere indicazioni di prudenza alla popolazione.

Piogge acide, l’avviso della Protezione civile e della Mezzaluna Rossa

La Mezzaluna Rossa iraniana ha avvertito del rischio di immissione di composti tossici nell’atmosfera dopo le esplosioni e gli incendi nei depositi di petrolio, spiegando che “si potrebbero verificare pericolose piogge acide”.

Nello stesso avviso è stato indicato che “un volume significativo di composti tossici” sarebbe stato rilasciato e che, in presenza di precipitazioni, tali sostanze possono combinarsi con il vapore acqueo e ricadere in forma corrosiva.

Le indicazioni pratiche riportate nei resoconti chiedono di “non uscire di casa in nessun caso” e “coprire tutte le aperture con un panno umido”, chiarendo anche i possibili effetti dell’esposizione, come irritazioni e problemi respiratori in caso di inalazione. A queste indicazioni si è aggiunto l’invito della Protezione civile a restare in casa.

Cosa sono le “piogge acide”

Le piogge acide sono precipitazioni che possono diventare più corrosive quando nell’atmosfera sono presenti gas e particelle prodotti da combustioni, come ossidi di zolfo e ossidi di azoto, oltre a residui legati agli idrocarburi. In presenza di incendi su vasta scala, soprattutto in impianti petroliferi, questi composti possono aumentare e contribuire a una ricaduta più irritante o dannosa per materiali e organismi.

I raid su Teheran

Nel caso di Teheran, l’allerta è legata all’escalation raid, incendio, nubi e pioggia. La preoccupazione non è soltanto per la qualità dell’aria, ma anche per la possibile esposizione diretta durante le precipitazioni, con effetti su pelle e vie respiratorie.

Per questo le raccomandazioni riportate sono di ridurre l’esposizione, limitare gli spostamenti e seguire le istruzioni delle autorità locali fino a quando la situazione atmosferica non rientra e non verranno fornite nuove indicazioni.