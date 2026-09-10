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Due denunce e sei mazze artigianali sequestrate, questo il bilancio di un controllo della Polizia di Stato nell’area di servizio “La Macchia Ovest” sull’autostrada A1. Gli agenti hanno fermato sedici ultras del Lecce, trovando armi improprie e una modica quantità di cannabis. L’operazione è stata condotta per prevenire possibili episodi di violenza tra tifoserie organizzate.

Il controllo nell’area di servizio a Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il primo pomeriggio di martedì 8 settembre 2026 ha visto impegnate le forze dell’ordine in un servizio di vigilanza lungo la rete autostradale.

Intorno alle ore 14, una pattuglia della Polizia Stradale ha effettuato un controllo presso l’area di servizio “La Macchia Ovest”, situata sull’autostrada A1, nel territorio della provincia di Frosinone.

Il controllo dei minivan e l’identificazione degli ultras

Gli agenti hanno fermato un minivan con a bordo otto persone. Durante le verifiche, gli occupanti del mezzo, insieme ad altre otto persone presenti su un secondo minivan in sosta, sono scesi dai veicoli.

I sedici soggetti si sono dichiarati appartenenti alla tifoseria ultras del Lecce, assumendo un atteggiamento volto a eludere il controllo di polizia.

L’intervento della Questura e i sequestri

La situazione è stata gestita grazie al tempestivo arrivo degli agenti della Questura di Frosinone, che hanno collaborato con i colleghi già presenti.

Le forze dell’ordine hanno approfondito le verifiche sui soggetti e sui veicoli, procedendo a controlli accurati all’interno dei due minivan.

Il rinvenimento delle mazze e della cannabis

Durante gli accertamenti, sono state trovate e sequestrate sei mazze artigianali, realizzate con tubi rigidi normalmente utilizzati nella termoidraulica e camuffate da aste per bandiere.

Oltre alle armi improprie, è stata rinvenuta anche una modica quantità di cannabis.

Le denunce e le contestazioni

Alla luce degli elementi raccolti, la proprietà e il possesso delle mazze sono stati attribuiti a due soggetti del gruppo ultras salentino. Entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per possesso di oggetti atti a offendere.

Il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro penale.

Il contesto: prevenzione e sicurezza nelle aree autostradali

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce in una più ampia strategia di controllo e prevenzione, particolarmente importante in provincia di Frosinone, dove il transito di tifoserie organizzate può talvolta degenerare in scontri tra fazioni rivali.

Il sequestro delle mazze artigianali sottolinea la necessità di mantenere alta la vigilanza per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, soprattutto in occasione di spostamenti legati a eventi sportivi.

IPA