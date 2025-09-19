Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino egiziano di 20 anni a Lodi, dopo che l’uomo si era reso responsabile di numerosi reati e condotte pericolose per la collettività. L’espulsione, disposta dal Prefetto e attuata dal Questore della Provincia, è stata effettuata tramite accompagnamento immediato alla frontiera aerea di Malpensa, dove il giovane è stato rimpatriato nel suo Paese d’origine.

Le motivazioni dell’espulsione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento di espulsione è stato adottato a seguito di un’approfondita attività istruttoria condotta dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Lodi, sotto la guida del Commissario Capo dottoressa Sara Pericone. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che il giovane egiziano era privo di un valido titolo per soggiornare in Italia e presentava elementi di pericolosità sociale.

Il percorso irregolare in Italia

L’uomo era entrato irregolarmente in Italia nel 2021, quando era ancora minorenne. In quell’occasione gli era stato rilasciato un permesso di soggiorno valido fino al 2023. Tuttavia, al momento del rinnovo, necessario per il passaggio alla maggiore età, non aveva presentato la documentazione richiesta e si era reso irreperibile. Questo comportamento aveva portato all’archiviazione della pratica di rinnovo del permesso.

Una lunga serie di reati e condotte pericolose

Durante la sua permanenza in Italia, il giovane si è reso protagonista di diverse condotte antigiuridiche. È stato deferito all’Autorità Giudiziaria per due violenze sessuali aggravate, violenza privata, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato per uso personale di sostanza stupefacente. Nel 2024 è stato arrestato in flagranza per furto e nei suoi confronti è stata applicata la misura di prevenzione dell’Avviso Orale dal Questore di Lodi, a causa di comportamenti ritenuti idonei a turbare l’ordine pubblico e la sicurezza collettiva.

Misure di prevenzione e divieti

Oltre alle denunce e agli arresti, il Questore di Milano ha adottato nei confronti del giovane il provvedimento DACUR, che gli ha vietato l’accesso ad alcune aree del centro cittadino, in seguito a condotte lesive del decoro urbano. Inoltre, gli è stato imposto il divieto di accesso ai locali pubblici per un anno, a causa di comportamenti pericolosi per la pubblica sicurezza tenuti all’interno o nelle vicinanze di esercizi pubblici.

L’esecuzione dell’espulsione

A seguito dell’archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino egiziano è stato rintracciato sul territorio. Non avendo alcun titolo che legittimasse la sua permanenza in Italia, è stato emesso il provvedimento di espulsione dal Prefetto della Provincia di Lodi. Il Questore Pio Russo ha dato esecuzione al provvedimento tramite accompagnamento presso la Frontiera Aerea di Malpensa. Da lì, scortato da agenti specializzati della Questura di Lodi, è stato rimpatriato nel suo Paese di origine.

Il ruolo delle istituzioni

Le autorità sottolineano come l’operazione si inserisca nell’ambito di una più ampia attività di contrasto all’immigrazione e al soggiorno irregolare, con particolare attenzione ai soggetti che, oltre a non avere titolo per restare in Italia, si rendono protagonisti di reati e comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica. L’azione coordinata tra Prefettura e Questura ha permesso di garantire una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Conclusioni

Il caso del giovane egiziano espulso da Lodi rappresenta un esempio di come le istituzioni siano impegnate nel monitoraggio costante dei soggetti irregolari e nella prevenzione di situazioni che possano mettere a rischio la sicurezza collettiva. L’espulsione, eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera, si configura come una misura necessaria per tutelare l’ordine pubblico e rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità.

IPA