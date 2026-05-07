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È di 93 avvisi di conclusione delle indagini preliminari il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile e dall’Ufficio immigrazione di Crotone, che ha portato alla luce un sistema di favoreggiamento della permanenza illegale e falsità ideologica mediante residenze fittizie e dichiarazioni mendaci. L’organizzazione, composta da cittadini italiani e intermediari stranieri, avrebbe agevolato l’ottenimento di permessi di soggiorno a cittadini stranieri in cambio di denaro.

Il sistema delle residenze fantasma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dalla procura di Crotone e ha visto la collaborazione di diversi reparti, tra cui il Reparto prevenzione crimine Calabria e il Reparto volo di Reggio Calabria. L’intervento ha permesso di notificare 93 avvisi di conclusione delle indagini preliminari a cittadini italiani e stranieri, ritenuti responsabili di aver favorito la permanenza illegale di stranieri sul territorio nazionale e di aver commesso atti di falsità ideologica inducendo in errore pubblici ufficiali.

L’indagine ha permesso di scoprire un meccanismo ben organizzato che si basava su false dichiarazioni di ospitalità e residenze fittizie, soprattutto nel comune di Isola di Capo Rizzuto. Qui, numerosi residenti, dietro il pagamento di somme di denaro, avrebbero fornito ospitalità solo sulla carta a cittadini stranieri, consentendo loro di aggirare i requisiti di legge necessari per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o per avviare pratiche di protezione internazionale.

Il ruolo degli intermediari e la scelta della questura

Secondo quanto emerso dalle indagini, la questura di Crotone era stata scelta da molti richiedenti, spesso residenti in altre regioni italiane o addirittura all’estero, per la rapidità con cui venivano rilasciati i titoli provvisori. Un ruolo chiave era svolto da alcuni intermediari stranieri, regolarmente presenti sul territorio, che mettevano in contatto la domanda dei cittadini stranieri con l’offerta di residenti compiacenti disposti a fornire false dichiarazioni di ospitalità.

I controlli e le verifiche sugli immobili

Le indagini hanno preso una svolta decisiva grazie ai controlli incrociati tra i dati dell’anagrafe e i sopralluoghi effettuati presso le residenze dichiarate. Gli investigatori hanno riscontrato che molti degli immobili indicati come luogo di ospitalità erano in realtà ruderi fatiscenti, stabili abbandonati o, in altri casi, i richiedenti risultavano assenti durante i controlli perché vivevano altrove. Questi elementi hanno rafforzato i sospetti degli inquirenti sulla natura fittizia delle dichiarazioni presentate.

Le contestazioni e le misure adottate

Dei 93 indagati, a 26 persone è stata contestata l’ipotesi di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato, mentre a tutti è stato contestato il reato di falsità ideologica commessa in atti pubblici mediante induzione in errore del pubblico ufficiale. Inoltre, il Questore della provincia di Crotone ha emesso 16 avvisi orali nei confronti di alcuni degli indagati, a ulteriore testimonianza della gravità dei fatti accertati.