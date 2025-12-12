Perquisizione in una casa di Presicce - Acquarica, uomo aggredisce gli agenti e muore stroncato da un malore

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti due arresti per detenzione ai fini di spaccio e furto aggravato a Presicce-Acquarica (Lecce). L’intervento è stato effettuato dopo che erano state segnalate sparatorie riconducibili a contrasti tra soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti.

Operazione coordinata tra più reparti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il servizio di controllo straordinario del territorio è stato organizzato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano, con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e della Squadra Mobile della Questura di Lecce. L’azione è stata decisa in seguito a informazioni che segnalavano recenti episodi di sparatorie nella zona, attribuiti a tensioni tra gruppi dediti al traffico di sostanze stupefacenti.

Perquisizioni e aggressione agli agenti

Nel corso delle attività, gli agenti hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari. Durante l’accesso in una delle abitazioni oggetto di controllo, un uomo presente all’interno ha aggredito gli operatori di polizia. Nel corso delle concitate fasi, l’individuo ha accusato un malore improvviso e ha perso conoscenza. Gli agenti hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il soggetto è deceduto. L’Autorità Giudiziaria ha disposto accertamenti medico-legali per chiarire le cause del decesso.

Sequestri di droga, denaro e veicolo danneggiato

Le perquisizioni hanno portato al rinvenimento di sostanza stupefacente del tipo crack per un totale di 36 grammi e oltre 800 euro, ritenuti probabile provento di spaccio. Sono stati inoltre trovati strumenti di pesatura di precisione e accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica. All’esterno dell’abitazione, gli agenti hanno sequestrato un veicolo che presentava fori e segni d’arma da fuoco, elemento che conferma le segnalazioni iniziali relative alle sparatorie.

Due arresti e indagini in corso

Al termine delle operazioni, due persone sono state arrestate in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato. Gli arrestati sono stati condotti presso la locale casa Circondariale. Proseguono gli accertamenti investigativi per ricostruire il contesto degli accadimenti e chiarire eventuali ulteriori responsabilità.

