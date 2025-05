Perquisizioni a casa di Sempio, dei genitori e degli amici Roberto Freddi e Mattia Capra: presi telefoni e pc

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I carabinieri sono entrati in casa di Andrea Sempio e dei genitori. Le perquisizioni si sono anche estese a casa di alcuni amici per l’indagine che lo vede indagato nell’omicidio di Chiara Poggi. Sono stati sequestrati telefoni e pc.

Blitz a casa Sempio

All’alba di mercoledì 14 maggio 2025, i carabinieri sono entrati nelle abitazioni di Andrea Sempio e di due suoi amici, Roberto Freddi e Mattia Capra. L’operazione è stata coordinata dal procuratore di Pavia Fabio Napoleone, da Stefano Ciardi e dalla Pm Valentina de Stefano.

Dietro le perquisizioni dei due amici c’è la volontà di scavare più a fondo. Freddi e Capra, infatti, frequentavano l’abitazione di via Pascoli, perché amici del fratello della vittima dell’omicidio di Garlasco, ovvero Chiara Poggi.

La perquisizione ha portato al sequestro di cellulari personali e computer. Le nuove indagini stanno stringendo il cerchio intorno all’indagato, ma il motivo delle perquisizioni non è chiaro. È possibile, secondo diversi commentatori, che non ci sia abbastanza su Sempio. Da qui la condanna della famiglia di Sempio e della vittima in merito a quella che potrebbe sembrare una “gogna giudiziaria e mediatica”.

La riapertura delle indagini

18 anni fa Chiara Poggi veniva uccisa. Secondo il processo l’omicida sarebbe Alberto Stasi, condannato “oltre ogni ragionevole dubbio” e che ha ottenuto la semilibertà dopo aver scontato 10 anni dei 16 di pena. L’uomo però si è sempre dichiarato innocente ed è così nata l’indagine su una ricostruzione alternativa del delitto che vedrebbe coinvolto proprio Sempio.

Stasi, attraverso i suoi legali, avrebbe fatto riaprire l’indagine. A motivarla la presenza di materiale genetico di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi.

Sempio si è sempre dichiarato “estraneo ai fatti”, ma gli investigatori continuano a indagare su di lui e a mantenere il massimo riserbo su quanto sta emergendo.

Cosa non torna?

Sono tanti i punti che non tornano né sulla colpevolezza di Alberto Stasi, né sull’innocenza oltre ogni ragionevole dubbio di Andrea Sempio. Ed è su questo che l’indagine si muove. Basti notare come le prove contro Stasi, sette indizi ritenuti dalla corte “gravi, precisi e concordanti,” di fatto non lo siano davvero al 100%.

Il primo vede l’omicidio compiuto da qualcuno che Chiara Poggi conosceva ed era scontato quindi il collegamento con il fidanzato, ma anche Sempio era una persona nota. Poi c’è la questione del dispenser di sapone, su cui sono state trovate le impronte di Stasi ed è stato così ipotizzato che si sia lavato le mani dopo aver compiuto l’omicidio. Solo non ci sono le tracce di sangue.

La possibilità che siano state lavate molto bene via dal lavandino è poi ancora più strana, visto che questo si presentava sporco, con presenza di capelli e di materiale genetico del padre di Chiara Poggi, partito giorni prima per le ferie. C’è anche la questione dell’alibi, dell’arma del delitto e della bicicletta o meglio i pedali di questa, oltre che le scarpe di taglia 42. Insomma ci sono diversi indizi, ma tutti presentano incertezze.

Le ipotesi contro Sempio

Poi ci sarebbero le ipotesi contro Sempio. Tante le circostanze sospette, come le brevi chiamate nei giorni precedenti al delitto. Secondo il racconto di Sempio stava verificando la presenza di Marco Poggi in casa, non sapendo che questo si trovasse in montagna con i genitori. Era però fatto noto a tutti gli amici. Così Sempio racconta di aver sbagliato a digitare il numero, volendo chiamare Marco ha invece chiamato la sua abitazione.

Poi c’è la questione dello scontrino che dovrebbe essere l’alibi di Andrea Sempio. Infatti questo lo collocherebbe a Vigevano, distante da Garlasco e quindi impossibilitato a compiere l’omicidio. Questo ticket sarebbe restato nelle mani della famiglia per un anno e consegnato ai carabinieri dopo questo lasso di tempo. La mamma di Andrea Sempio è stata inoltre ascoltata dai carabinieri in merito proprio a una conoscenza che aveva Vigevano in quel periodo. Inoltre, il cellulare di Sempio della mattinata dell’omicidio ha squillato due volte. In entrambi i casi si è attaccato alle celle di Garlasco.

Una prova c’è, però, ovvero il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. Questa è stata spiegata con l’utilizzo frequente del computer della vittima quando Sempio andava a giocare con Marco.