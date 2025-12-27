Perry Bamonte morto a 65 anni, lo storico chitarrista dei The Cure colpito da una "breve malattia"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

È morto all’età di 65 anni lo storico chitarrista dei The Cure Perry Bamonte. Aveva fatto parte della band tra il 1990 e il 2005, ma era parte del loro entourage fin dal 1984. Con i The Cure ha registrato sette dischi, tra cui alcuni tra quelli che hanno avuto maggior successo. La notizia della morte di Bamonte è apparsa sul sito della band, dove si parla di una “breve malattia”.

È morto Perry Bamonte

Nella tarda serata italiana del 26 dicembre la band The Cure, tra le più importanti formazioni post punk, ha annunciato la morte del suo storico chitarrista Perry Bamonte, che aveva 65 anni.

Bamonte era diventato parte della band nel 1990, dopo che Roger O’Donnel aveva lasciato il gruppo. Suonava sia la chitarra sia le tastiere, sostituendo quindi per intero il ruolo che O’Donnell aveva nei The Cure.

ANSA I The Cure in concerto

La morte di Bamonte è stata annunciata con un messaggio sul sito internet ufficiale dei The Cure, che recita:

È con immensa tristezza che confermiamo la morte del nostro grande amico e membro della band Perry Bamonte, morto dopo una breve malattia nella sua abitazione a Natale. Silenzioso, intsenso, intuitivo, costante e immensamente creativo, "Teddy" è stato una parte vitale della storia dei The Cure.

La carriera con i Cure

Anche se Bamonte aveva iniziato a suonare con i The Cure nel 1990, lavorava con loro durante i tour come parte dell’entourage (“si prendeva cura della band”, come dice il messaggio che ne ha annunciato la morte) fin dal 1984.

In 14 anni con i The Cure ha partecipato a oltre 400 concerti e alla registrazione di sette album, tra cui Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers e The Cure.

Aveva ripreso a suonare con la band nel 2022, partecipando ad altri 90 concerti. “Le nostre condoglianze vanno a tutta la sua famiglia. Ci mancherà molto” conclude il messaggio della band.

Una morte improvvisa

Le cause della morte di Bamonte non sono state rese note, se non appunto per la “breve malattia” citata sul sito dei The Cure, nel messaggio di condoglianze della band.

Bamonte avrebbe però dovuto partecipare al tour dei The Cure in Europa e nel Regno Unito previsto per il 2026. La morte è quindi stata improvvisa e inattesa almeno per i membri della band.