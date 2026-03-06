Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Lecce, dove un uomo di 31 anni è stato raggiunto dalla misura cautelare per cyberstalking nei confronti di una donna di 38 anni. Il provvedimento è stato disposto dal GIP presso il Tribunale di Lecce su richiesta della Procura, a seguito di reiterate condotte persecutorie che hanno causato un forte stato di ansia nella vittima.

Cyberstalking a Lecce

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Sezione Operativa Distrettuale per la Sicurezza Cibernetica ha notificato la misura cautelare all’uomo, residente in provincia di Lecce.

L’indagine è nata nell’ambito di un procedimento per cyberstalking, dopo che la vittima aveva segnalato ripetuti episodi di molestie e persecuzioni.

Modalità delle condotte persecutorie

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe messo in atto per diversi mesi una serie di comportamenti oppressivi e insistenti per tentare di riallacciare i rapporti con la donna nonostante lei avesse più volte manifestato la volontà di interrompere ogni contatto.

Le azioni persecutorie si sono concretizzate attraverso telefonate, messaggi sui social media, e-mail e anche appostamenti nei luoghi frequentati dalla vittima. Queste condotte hanno provocato nella donna un forte stato di ansia e turbamento, elementi che hanno portato all’emissione della misura cautelare.

Sequestro di dispositivi elettronici

Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno proceduto al sequestro dello smartphone e del computer utilizzati dall’indagato.

Secondo gli inquirenti questi dispositivi sarebbero stati gli strumenti principali attraverso cui l’uomo ha portato avanti le sue azioni di cyberstalking.

Divieto assoluto di avvicinamento

Il provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di Lecce impone all’uomo il divieto assoluto di avvicinarsi alla vittima o di cercare qualsiasi forma di contatto con lei, sia diretto che indiretto.

L’applicazione del braccialetto elettronico permetterà alle forze dell’ordine di monitorare costantemente il rispetto della misura cautelare.

