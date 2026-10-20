Perseguita e aggredisce l’ex compagna a Barcellona Pozzo di Gotto: arrestato per stalking e violenza sessuale

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un uomo di 42 anni residente a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, è finito in carcere perché gravemente indiziato di stalking e violenza sessuale ai danni dell’ex compagna. Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento a una distanza inferiore a mille metri e il divieto di contattare la donna, ma la custodia cautelare è stata applicata nell’attesa dell’attivazione del braccialetto anti-stalking.

La denuncia e le indagini della Polizia

Come riferisce la Polizia di Stato, la donna ha chiesto aiuto agli agenti dopo l’ennesimo episodio e ha denunciato quanto sarebbe accaduto durante e dopo la relazione.

Gli accertamenti sono stati svolti dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. Le verifiche avrebbero permesso di ricostruire una serie di episodi ripetuti di violenza e prevaricazione, che sarebbero stati alimentati da una gelosia ossessiva.

Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha emesso un’ordinanza cautelare nei confronti del 42enne, già noto alle forze dell’ordine.

Messaggi, appostamenti e minacce all’ex compagna

Tra gli elementi acquisiti dagli investigatori figurano numerosi messaggi, appostamenti sotto casa, insulti e minacce. In un’occasione, l’uomo avrebbe avvicinato alcuni ragazzi che si trovavano in compagnia della ex, intimando loro di allontanarsi perché non potevano parlare con lei.

In un altro episodio, al rifiuto della donna di consegnargli il cellulare, avrebbe minacciato di tagliarsi le vene con un coltello. Secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe inoltre chiuso a chiave la porta di casa per impedirle di uscire.

La situazione sarebbe poi degenerata ulteriormente quando il 42enne si sarebbe presentato sul luogo di lavoro della donna, importunandola e aggredendola. Gli investigatori ritengono che gli episodi raccolti forniscano gravi indizi a sostegno delle accuse contestate.

Il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico

L’ordinanza dispone che l’uomo mantenga dalla ex compagna, ovunque si trovi, una distanza minima di mille metri. È inoltre vietata qualsiasi forma di comunicazione con lei, comprese le telefonate, i messaggi e i contatti attraverso strumenti telematici.

In attesa dell’attivazione del dispositivo elettronico anti-stalking, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Dopo le formalità di rito, gli agenti del Commissariato di Milazzo hanno accompagnato il 42enne nell’istituto penitenziario di Barcellona Pozzo di Gotto.

IPA