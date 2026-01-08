Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 38enne italiano è stato sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori e lesioni personali nei confronti della ex compagna, dopo aver violato il divieto di avvicinamento disposto dal Tribunale di Forlì.

Un arresto a Forlì

Come anticipato, nei giorni scorsi i militari della Stazione di San Martino in Strada (Forlì) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 38 anni.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, è stato adottato a seguito di una serie di episodi di atti persecutori e lesioni personali ai danni della ex compagna dell’indagato.

Atti persecutori e lesioni personali all’ex compagna

La storia ha avuto inizio lo scorso mese di ottobre, quando l’uomo è stato denunciato dai Carabinieri di San Martino in Strada per comportamenti violenti nei confronti della ex compagna.

Gli episodi contestati sono avvenuti dopo la fine della loro relazione, avvenuta alcuni mesi prima. In alcune occasioni la donna ha dovuto ricorrere a cure mediche presso l’ospedale di Forlì a causa delle lesioni personali subite.

Il divieto di avvicinamento e le violazioni

In seguito alle denunce l’Autorità Giudiziaria di Forlì aveva disposto nei confronti del 38enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Il provvedimento imponeva all’uomo di mantenere una distanza di almeno 500 metri dall’ex compagna e di non comunicare con lei in alcun modo.

Le reiterate condotte persecutorie

Nonostante il divieto l’indagato ha continuato a porre in essere comportamenti persecutori. Secondo quanto accertato dai Carabinieri, l’uomo avrebbe avvicinato la donna in luoghi da lei abitualmente frequentati e avrebbe inviato numerosi messaggi telefonici da diverse utenze, oltre a comunicare tramite nuovi profili creati su piattaforme social.

Le condotte sarebbero state accompagnate anche da minacce di ritorsioni, con l’obiettivo di convincere la vittima a riprendere la relazione.

L’aggravamento della misura cautelare

A fronte delle ulteriori violazioni il Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì ha richiesto un aggravamento della misura cautelare. Il Tribunale ha quindi disposto per il 38enne gli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Forlì con l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto delle restrizioni imposte.

IPA