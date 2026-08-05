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È stato eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 40 anni a Venezia, accusato di atti persecutori nei confronti di un parente. L’arresto è stato disposto dal G.I.P. dopo un’indagine che ha ricostruito una serie di comportamenti minacciosi e violenti, culminati nell’incendio del garage della vittima.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata eseguita nei giorni scorsi dal personale del Commissariato di P.S. di Mestre, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Venezia. L’uomo, un 40enne residente in città, è stato raggiunto dal provvedimento a seguito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica.

I comportamenti persecutori

L’indagine ha permesso di accertare che il soggetto avrebbe messo in atto, da tempo, una serie di atti persecutori nei confronti di un parente, con cui aveva un lontano legame familiare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe effettuato continui appostamenti sotto casa della vittima, rivolgendole insulti e minacce di morte, anche tramite i social network. La situazione sarebbe ulteriormente degenerata quando il sospettato avrebbe appiccato un incendio al garage di proprietà della vittima.

Le conseguenze per la vittima

A causa delle continue minacce e dei comportamenti intimidatori, il parente perseguitato ha vissuto per mesi in uno stato di profondo timore, arrivando a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita. Per evitare incontri con l’indagato, la vittima ha dovuto nascondere la propria auto e trascorrere le notti fuori casa, temendo per la propria incolumità e quella dei familiari.

Il profilo dell’indagato

Gli accertamenti della Polizia hanno evidenziato un quadro indiziario particolarmente grave a carico del 40enne, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia. L’uomo risulta infatti gravato da reati come furto, ricettazione, resistenza e minaccia. In passato era stato sottoposto anche alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale per tre anni, disposta dall’Autorità Giudiziaria su proposta del Questore di Venezia, con una serie di prescrizioni e restrizioni comportamentali.

La misura cautelare e la situazione processuale

Alla luce della pericolosità sociale emersa durante le indagini, il G.I.P. ha deciso di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato. L’esecuzione del provvedimento è stata affidata agli agenti del Commissariato di Mestre. Si precisa che il procedimento penale è ancora in corso e che la colpevolezza dell’uomo dovrà essere accertata con sentenza definitiva.

IPA