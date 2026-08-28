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È stata applicata una misura cautelare nei confronti di un 29enne accusato di atti persecutori ai danni di una donna con cui aveva intrattenuto una relazione clandestina. Il provvedimento, emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Perugia, prevede il divieto di avvicinamento alla vittima e il monitoraggio elettronico dell’indagato.

La denuncia e le condotte persecutorie

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla donna presso la Questura di Perugia. La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata oggetto, per diversi mesi, di una serie di violenze psicologiche e minacce da parte dell’uomo, che pretendeva che lei abbandonasse la propria famiglia per andare a vivere con lui.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna si è rivolta alle forze dell’ordine dopo aver subito ripetuti pedinamenti sia presso la sua abitazione che sul luogo di lavoro. L’uomo, inoltre, le aveva mostrato fotografie dei figli sul proprio telefono, lasciando intendere di conoscere i loro spostamenti e alimentando così il clima di paura. La donna, fino a quel momento, aveva esitato a denunciare per timore di ritorsioni nei confronti della sua famiglia e per la paura che la relazione venisse rivelata al marito.

L’evento scatenante e la decisione della vittima

L’episodio che ha spinto la donna a rivolgersi alla polizia è stato un ultimatum ricevuto dall’uomo, che ha lasciato intendere di volerla uccidere se non avesse ceduto alle sue richieste. Le minacce sono diventate sempre più gravi, arrivando a prospettare un pericolo concreto per l’incolumità della vittima, che si è vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita per paura di essere aggredita.

Le modalità delle persecuzioni

Le condotte dell’indagato si sono manifestate sia di persona, attraverso pedinamenti e violenze fisiche, sia tramite mezzi telematici, con continue chiamate effettuate da numeri diversi. Questo comportamento ha generato nella donna un forte stato di ansia e timore, rendendo necessario l’intervento delle autorità.

Le misure cautelari adottate

Il G.I.P. del Tribunale di Perugia, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa, ai luoghi di lavoro e agli ambienti abitualmente frequentati dalla vittima. All’indagato è stato inoltre imposto di mantenere una distanza minima di 1000 metri dalla donna. Per garantire il rispetto della misura, è stato ordinato il controllo elettronico tramite braccialetto e il divieto assoluto di comunicare con la vittima attraverso qualsiasi mezzo.

Una volta emessa l’ordinanza, gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato il 29enne e hanno dato esecuzione alla misura cautelare, assicurando così la tutela della vittima e il rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice.

IPA