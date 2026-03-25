Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Milano un arresto per stalking, minacce aggravate e violenze. Un cittadino italiano di 40 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica, per aver perseguitato la ex compagna 31enne e i suoi familiari attraverso una serie di condotte vessatorie e intimidatorie.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dalle denunce presentate a febbraio dalla vittima e dai suoi congiunti. Gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno ricostruito una situazione di gravi condotte persecutorie e minacce che si sono protratte nel tempo, caratterizzate da violenze fisiche, minacce di morte, molestie e comportamenti intimidatori. Questi atti hanno generato nelle vittime uno stato di ansia e timore costante per la propria sicurezza personale.

Modalità delle persecuzioni e aggravanti

L’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini dell’Ufficio Reati contro la Persona, avrebbe reiterato le sue azioni persecutorie anche tramite l’invio di numerosi messaggi minacciosi. Le comunicazioni, dal contenuto gravemente intimidatorio, sono state rivolte sia alla ex compagna sia ai suoi familiari. Oltre ai messaggi, sono stati documentati episodi di aggressioni fisiche e ulteriori comportamenti volti a intimidire e vessare le vittime.

L’arresto e la custodia cautelare

Al termine delle indagini, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del 40enne. Gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno provveduto ad aggiornare tempestivamente le banche dati delle Forze di Polizia e a contattare l’indagato, che ha dichiarato di trovarsi in vacanza fuori regione. L’uomo è stato invitato a presentarsi presso gli uffici di piazza Venino.

Il fermo durante il viaggio di rientro

Il giorno successivo, giovedì 19 marzo, mentre stava tornando verso il capoluogo lombardo, l’uomo è stato fermato per un controllo dagli agenti della Polizia Stradale di Chiari (BS). Gli accertamenti in banca dati hanno permesso di identificarlo e di eseguire il provvedimento cautelare. L’indagato è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Brescia – Canton Mombello.

Nuove minacce e ulteriori indagini

Il giorno dopo l’arresto, la vittima si è recata nuovamente presso il Commissariato Porta Genova per sporgere un’ulteriore denuncia. Ha riferito che, durante il viaggio di rientro verso Milano, l’indagato le aveva inviato nuovi messaggi contenenti gravi minacce di morte. Su questi ultimi episodi sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi da parte della Polizia di Stato.

IPA