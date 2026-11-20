Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato per aver violato due volte in poche ore il divieto di avvicinamento alla ex compagna. L’intervento è avvenuto a Rimini dopo due allarmi del braccialetto elettronico, scattati nel pomeriggio di giovedì 19 novembre.

Perseguita l’ex a Rimini: arrestato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Rimini sono intervenuti dopo le notifiche inviate dal sistema di protezione della donna, vittima di comportamenti persecutori. La misura cautelare imponeva all’uomo di restare ad almeno un chilometro dall’area interdetta.

Intorno alle 13.00 la Sala operativa ha ricevuto il primo allarme automatico: il dispositivo ha segnalato che l’uomo era entrato nella zona vietata. Gli operatori hanno avviato le verifiche e mandato le pattuglie a cercarlo. Pochi minuti dopo, l’interessato ha contattato la Sala operativa, ammettendo di aver violato le prescrizioni dell’Autorità giudiziaria e dichiarando di trovarsi a casa dei genitori.

Gli agenti lo hanno raggiunto, hanno accertato la violazione e lo hanno accompagnato in Questura per gli adempimenti previsti. Il controllo, però, non ha impedito un nuovo episodio.

Il secondo intervento

Alle 20.40 è arrivata una seconda segnalazione relativa allo stesso uomo, che si era recato nuovamente nella medesima zona, infrangendo per la seconda volta in poche ore il divieto. La Sala operativa ha coordinato un altro intervento e la pattuglia giunta sul posto lo ha rintracciato e accompagnato negli uffici della Questura.

Considerate la reiterazione della condotta e la persistente inosservanza della misura cautelare, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. La Polizia ha sottolineato il ruolo del braccialetto elettronico e del coordinamento tra Sala operativa e pattuglie, che hanno permesso di intervenire tempestivamente in entrambe le occasioni.