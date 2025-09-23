Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un cittadino italiano di 39 anni per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata: l’uomo è stato arrestato in flagranza differita dalla Polizia di Stato a Milano, dopo aver ignorato un provvedimento di ammonimento e aver continuato a tormentare la vittima con pedinamenti e centinaia di telefonate.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto è il risultato di un’attenta attività di monitoraggio e intervento da parte degli agenti del commissariato “Comasina”.

La vicenda: una persecuzione senza tregua

La storia ha avuto inizio quando la relazione tra la vittima e il suo ex compagno si è conclusa. L’uomo, incapace di accettare la fine del rapporto, ha dato il via a una serie di comportamenti ossessivi e molesti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 39enne ha iniziato a pedinare la ex fidanzata, presentandosi ripetutamente sia sul luogo di lavoro che davanti alla sua abitazione. Il suo obiettivo era quello di mantenere un contatto costante, non solo di persona ma anche attraverso il telefono.

Telefonate e messaggi: la pressione psicologica

La pressione esercitata sulla donna è stata particolarmente intensa: in alcune giornate, l’uomo è arrivato a effettuare fino a 150 telefonate e a inviare una quantità elevatissima di messaggi tramite WhatsApp. Questi comportamenti hanno generato nella vittima uno stato di ansia e paura costanti, costringendola a rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere aiuto.

L’intervento delle autorità e l’ammonimento

Nel mese di agosto, a seguito di un’escalation nei comportamenti oppressivi, il Questore di Milano ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’uomo. Tale misura, prevista dalla legge per prevenire episodi di stalking e atti persecutori, impone al destinatario di interrompere immediatamente ogni forma di molestia nei confronti della vittima. Tuttavia, il 39enne ha ignorato l’ammonimento e ha continuato a cercare insistentemente la ex compagna, sia di giorno che di notte.

Nuove violazioni e indagine a piede libero

Sabato 13 dicembre, dopo l’ennesima violazione delle prescrizioni imposte dalle autorità, l’uomo è stato indagato a piede libero per atti persecutori. In questa occasione, gli agenti lo hanno nuovamente invitato a tenere una condotta rispettosa della legge e a cessare ogni forma di contatto con la donna. Nonostante ciò, il 39enne ha proseguito nella sua condotta, continuando a telefonare alla vittima anche durante le ore notturne.

L’arresto in flagranza differita

L’epilogo della vicenda è arrivato nella notte tra sabato e domenica, quando l’uomo ha tentato ancora una volta di mettersi in contatto con la ex fidanzata. Lunedì 15 settembre, gli agenti del commissariato “Comasina” sono intervenuti in zona viale Papiniano, dove hanno rintracciato e arrestato il 39enne in flagranza differita. Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato condotto presso il carcere di San Vittore, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le conseguenze legali e il ruolo delle forze dell’ordine

L’arresto rappresenta un importante segnale nella lotta contro il reato di atti persecutori, noto anche come stalking. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di denunciare tempestivamente ogni episodio di molestia o persecuzione, al fine di tutelare le vittime e prevenire conseguenze ancora più gravi. Il caso di Milano evidenzia come la collaborazione tra cittadini e istituzioni sia fondamentale per contrastare questi fenomeni.

Il contesto: la diffusione dello stalking

Negli ultimi anni, il fenomeno dello stalking ha assunto dimensioni preoccupanti in tutta Italia. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, ogni anno vengono segnalati migliaia di casi di atti persecutori, con un impatto devastante sulla vita delle vittime. Le autorità invitano chiunque si trovi in situazioni simili a non esitare a chiedere aiuto e a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Le misure di prevenzione e tutela

La legge italiana prevede una serie di strumenti per proteggere le vittime di stalking, tra cui l’ammonimento del Questore, le misure cautelari e, nei casi più gravi, l’arresto dell’autore delle molestie. Nel caso specifico, l’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di interrompere una spirale di violenza psicologica che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche.

Il messaggio delle autorità

Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza della prevenzione e della denuncia. Solo attraverso una stretta collaborazione tra cittadini e istituzioni è possibile contrastare efficacemente il reato di atti persecutori e garantire la sicurezza delle persone più vulnerabili.

