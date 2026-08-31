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È stato eseguito un arresto per atti persecutori a Novara, dove un cittadino italiano è stato fermato dopo aver seguito e minacciato la sua ex compagna fino all’ingresso della Questura. L’uomo è stato arrestato nel pomeriggio del 28 agosto, dopo che la donna, in evidente stato di agitazione, aveva chiesto aiuto agli agenti.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle ore 14:15 del 28 agosto, quando la Centrale Operativa ha inviato una pattuglia delle Volanti presso l’ingresso principale della Questura di Novara. Una donna, visibilmente scossa e in lacrime, aveva chiesto aiuto agli agenti, raccontando di essere stata seguita e minacciata dal suo ex compagno durante il tragitto dalla propria abitazione fino agli uffici della Polizia.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno subito individuato la donna, che ha spiegato di essere arrivata in Questura per sporgere denuncia contro l’ex compagno. La situazione si è aggravata quando, durante il percorso verso la Questura, la donna si è accorta di essere seguita dall’uomo, che ha iniziato a minacciarla e insultarla, accompagnandola fino all’ingresso degli uffici di polizia. Qui, l’uomo è stato fermato dagli agenti della Volante, che hanno immediatamente preso in carico la situazione.

Precedenti episodi e denuncia

Secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato, non si trattava del primo episodio di atti persecutori da parte dell’uomo. Già nella serata del 27 agosto, la donna aveva denunciato comportamenti analoghi, tanto da essere costretta a utilizzare lo spray al peperoncino per difendersi dall’ex compagno. In quell’occasione, l’uomo era stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato.

L’arresto e le accuse

Alla luce della gravità dei fatti e della reiterazione delle condotte persecutorie, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo per atti persecutori.

Il contesto e le misure di tutela

L’episodio avvenuto a Novara sottolinea ancora una volta l’importanza della tempestività nell’intervento delle forze dell’ordine in casi di atti persecutori e violenza di genere. La donna, trovando il coraggio di rivolgersi alla Polizia, ha potuto contare su un supporto immediato e sulla protezione necessaria per mettere fine a una situazione di grave disagio e pericolo.

IPA