Stalking, minacce e atti persecutori sono le accuse che hanno portato all’applicazione di una nuova misura cautelare nei confronti di un uomo a Pordenone. L’uomo, già condannato per reati simili, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento e al braccialetto elettronico dopo aver continuato a molestare la sua ex compagna. I fatti sono avvenuti tra il 2020 e il 2024, quando la vittima ha denunciato ripetute violenze e intimidazioni, culminate in nuove indagini della Polizia di Stato.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine nel 2020 quando la donna, esasperata da continue ingiurie e intrusioni nella propria abitazione, si è rivolta alle autorità di Pordenone per denunciare l’ex compagno. L’uomo, incapace di accettare la fine della relazione, ha dato vita a una spirale di violenza e minacce che si è protratta per anni, nonostante ammonimenti e condanne precedenti.

Una storia di persecuzioni e violenza

La storia ha avuto inizio quando la donna, stanca delle continue molestie e delle minacce, ha deciso di rivolgersi alla Questura. L’ex compagno si era reso protagonista di violazione di domicilio, danneggiamento e furto in abitazione, arrivando persino a colpire con calci il cane della vittima e a mostrare un coltello durante una delle sue intimidazioni. Gli episodi di stalking e atti persecutori hanno coinvolto anche gli affetti più cari della donna, aggravando ulteriormente la situazione.

Le misure cautelari e la condanna

In seguito alle denunce, l’uomo era stato già destinatario di un ammonimento del Questore e di una prima misura di divieto di avvicinamento. Successivamente, era stato arrestato e condannato a un anno e dieci mesi di reclusione, scontando parte della pena in carcere e parte in regime di detenzione domiciliare. Tuttavia, una volta espiata la pena, l’uomo ha ripreso le sue condotte persecutorie, dimostrando una totale incapacità di accettare la fine della relazione.

Nuove minacce e molestie dopo la condanna

Nonostante la condanna, l’uomo ha continuato a perseguitare la sua ex compagna. Ha effettuato numerose chiamate e inviato messaggi minacciosi, arrivando a presentarsi sul luogo di lavoro della donna fingendosi maresciallo dei carabinieri. In un’occasione, ha minacciato il pestaggio di un amico della vittima, identificato come suo nuovo fidanzato. Le molestie telefoniche sono proseguite anche dopo il blocco dell’utenza, coinvolgendo persone vicine alla donna con continue intimidazioni e telefonate oscene, alimentando uno stato di paura e ansia costante.

Le indagini della Squadra Mobile

Le indagini, condotte dalla Seconda Sezione della Squadra Mobile specializzata in reati contro la persona, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. Gli investigatori hanno ricostruito la rete di minacce e molestie attraverso testimonianze e l’analisi dei tabulati telefonici. Le prove raccolte hanno convinto il GIP del Tribunale di Pordenone a emettere una nuova ordinanza di custodia cautelare, disponendo il divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare i movimenti dell’uomo.

La tutela delle vittime e l’appello della Polizia

La Polizia di Stato ha rinnovato l’invito a denunciare tempestivamente ogni episodio di violenza o atti persecutori, sottolineando l’importanza dell’intervento delle forze dell’ordine per garantire la protezione delle vittime. L’obiettivo è quello di contrastare con fermezza ogni forma di comportamento vessatorio e minaccioso, offrendo supporto e sicurezza a chi si trova in situazioni di pericolo.

Un fenomeno ancora troppo diffuso

Il caso di Pordenone mette in luce un fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso: quello delle violenze e delle persecuzioni che spesso si consumano tra le mura domestiche o nei rapporti sentimentali terminati. Le cronache raccontano di donne costrette a vivere nel terrore, vittime di ex partner incapaci di accettare la fine di una relazione e pronti a mettere in atto ogni forma di intimidazione pur di mantenere un controllo sulla loro vita.

L’importanza della prevenzione e della denuncia

Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di non sottovalutare mai segnali di stalking, minacce o molestie. Denunciare tempestivamente può fare la differenza tra la prosecuzione di una spirale di violenza e la possibilità di ricominciare a vivere serenamente. Gli strumenti a disposizione, come il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico, sono fondamentali per garantire la sicurezza delle vittime e prevenire ulteriori episodi drammatici.

Conclusioni

Il caso di Pordenone rappresenta un monito per tutte le persone che si trovano in situazioni simili: non bisogna mai esitare a chiedere aiuto e a rivolgersi alle autorità. Solo così è possibile spezzare la catena della violenza e restituire dignità e serenità a chi ha subito atti persecutori e minacce.

