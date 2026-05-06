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Fermato in flagranza di reato per stalking un uomo di 32 anni ad Arezzo, dopo mesi di condotte persecutorie ai danni della sua ex compagna. L’arresto è stato eseguito dalle Volanti della Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto alla violenza di genere.

I fatti: mesi di persecuzioni e appostamenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nel contesto di un servizio di pattugliamento ordinario, con particolare attenzione ai casi di violenza domestica e di genere.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vicenda ha avuto origine dopo la fine della relazione tra la vittima e l’uomo, residente fuori provincia. Negli ultimi mesi, la donna aveva subito una serie di comportamenti ossessivi: l’ex compagno si era presentato più volte sia sul luogo di lavoro che presso l’abitazione della donna, tentando insistentemente di convincerla a riprendere la relazione. Oltre agli appostamenti, la vittima era stata tempestata da chiamate e messaggi, spesso dai toni minacciosi e offensivi.

L’episodio che ha portato all’arresto

Il giorno dell’arresto, poco prima di uscire dal lavoro, la donna ha notato l’auto dell’ex compagno appostata davanti all’ingresso dell’ufficio. Dopo averlo invitato ad allontanarsi, la vittima si è diretta verso la scuola della figlia per accompagnarla a casa. L’uomo, però, ha iniziato a seguirla con la propria autovettura. Sentendosi minacciata, la donna ha contattato il 112 NUE, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo sono intervenute rapidamente, individuando e fermando l’auto segnalata. L’uomo, visibilmente nervoso, ha negato di aver pedinato la ex compagna, ma non è riuscito a fornire spiegazioni plausibili sulla sua presenza in provincia di Arezzo, provenendo dal nord Italia e non avendo altri motivi per trovarsi in zona. Dopo l’identificazione, è stato condotto in Questura per ulteriori accertamenti.

La denuncia e le prove raccolte

In Questura, la donna – ancora scossa e accompagnata dalla figlia minore – ha deciso di sporgere denuncia contro l’ex compagno. Nel corso della denuncia sono emersi numerosi episodi di atti persecutori e vessazioni, documentati anche da immagini che ritraevano precedenti appostamenti e pedinamenti. La vittima ha inoltre presentato una serie di email e messaggi contenenti offese e minacce dai toni violenti, inviati dall’indagato nei mesi successivi alla rottura della relazione.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Alla luce del quadro emerso e dei gravi elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato in flagranza per il reato di atti persecutori. Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Arezzo ha disposto che l’indagato venisse posto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto.

Convalida dell’arresto e presunzione di innocenza

L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari. Tuttavia, considerato lo stato di incensuratezza dell’uomo, il giudice non ha applicato alcuna misura cautelare nei suoi confronti.

IPA