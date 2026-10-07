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Minacciava e aggrediva ripetutamente l’ex compagna, per questo per un 48enne, a Perugia, sono stati disposti gli arresti domiciliari con monitoraggio tramite braccialetto elettronico. Il provvedimento è arrivato dopo la denuncia della donna, ormai esasperata dalle vessazioni dell’uomo.

Un caso di violenza di genere a Perugia

Come anticipato, la vicenda è emersa grazie alla denuncia presentata dalla ex compagna dell’uomo. La donna ha raccontato agli investigatori di aver subito una lunga serie di condotte persecutorie, tra cui pedinamenti, minacce e danneggiamenti, il tutto in un contesto di violenza.

Gli episodi sono stati documentati e hanno portato la Procura a richiedere una misura cautelare restrittiva nei confronti dell’indagato.

Le minacce, gli appostamenti e i danneggiamenti

Nel dettaglio, l’uomo avrebbe più volte minacciato la vittima, arrivando persino a danneggiare il parabrezza dell’auto della donna colpendolo con una bottiglia.

Anche dopo la fine della relazione, la condotta aggressiva sarebbe proseguita: l’indagato avrebbe continuato a minacciare la ex compagna e a appostarsi nei pressi del suo luogo di lavoro, alimentando un clima di costante tensione e paura.

L’escalation in Umbria

Nel mese di agosto, dopo un temporaneo riavvicinamento, la donna aveva accettato di trascorrere alcuni giorni fuori regione con il 48enne.

In quell’occasione, a seguito di un litigio e in stato di ebbrezza, l’uomo si sarebbe impossessato dell’auto della donna per tornare in Umbria, costringendo la vittima a rientrare a casa il giorno successivo in treno. Questi comportamenti hanno generato nella donna uno stato di ansia e paura persistenti, tanto da indurla a modificare le proprie abitudini di vita.

L’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, sulla base delle risultanze investigative raccolte, il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e la necessità di adottare misure cautelari per tutelare la vittima.

È stata quindi emessa un’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari con monitoraggio tramite braccialetto elettronico.

Ricevuto il provvedimento, gli agenti della Squadra Mobile di Perugia hanno rintracciato l’uomo e, dopo le procedure di rito, lo hanno sottoposto alla misura cautelare prevista dall’ordinanza.

IPA