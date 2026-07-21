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Due misure cautelari sono state eseguite dalla Polizia di Stato nei confronti di soggetti indagati per atti persecutori a Ravenna. I provvedimenti, emessi dal Giudice per le indagini preliminari, sono stati adottati a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica e hanno riguardato due distinti casi di stalking.

Le misure cautelari a Ravenna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a due misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti accusati di atti persecutori.

In particolare, è stata applicata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane ravennate, mentre per un cittadino albanese è stato disposto il divieto di avvicinamento alle persone offese, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

I dettagli

Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno permesso di ricostruire due distinti episodi di stalking. Nel primo caso, un giovane residente a Ravenna si è reso protagonista di ripetuti comportamenti persecutori ai danni del suo ex datore di lavoro.

Le condotte sono culminate anche in episodi di aggressione fisica, che hanno costretto la vittima a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Successivamente, la persona offesa ha sporto denuncia, dando così avvio alle indagini che hanno portato all’emissione della misura restrittiva della custodia cautelare in carcere.

Il secondo caso: divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico

Il secondo episodio riguarda un cittadino di nazionalità albanese, accusato di atti persecutori nei confronti della ex moglie e dei figli minori.

In questo caso, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il divieto di avvicinamento alle persone offese, con l’applicazione del braccialetto elettronico per garantire il rispetto della misura.

L’impegno della Polizia contro i reati del “codice rosso”

Il contrasto ai reati riconducibili al cosiddetto “codice rosso” rappresenta una delle priorità dell’attività istituzionale della Polizia di Stato. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di segnalare tempestivamente ogni situazione che possa essere ricondotta a contesti di atti persecutori o violenza, invitando chiunque ne venga a conoscenza a rivolgersi a un Ufficio di Polizia.

Il ruolo della Procura e delle istituzioni

Entrambe le misure cautelari sono state adottate a seguito di un’attenta attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna.

L’intervento tempestivo delle autorità ha permesso di tutelare le vittime e di prevenire ulteriori episodi di stalking e aggressione, ribadendo l’impegno delle istituzioni nella lotta contro i reati che minacciano la sicurezza e l’incolumità delle persone.

IPA