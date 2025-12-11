Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato nella notte tra l’8 e il 9 dicembre un uomo accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna e della figlia: secondo la ricostruzione, avrebbe inviato messaggi minacciosi e tentato di incendiare l’auto della giovane. L’arresto è stato eseguito a Mestre dalla Polizia di Stato, che aveva intensificato la vigilanza dopo le denunce delle vittime.

I fatti: minacce e tentato incendio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto dell’uomo si è svolta nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 dicembre a Mestre, frazione di Venezia. Gli agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti dopo aver ricevuto denunce da parte delle vittime, che avevano segnalato una serie di episodi di minacce e atti persecutori.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe iniziato a perseguitare l’ex compagna con comportamenti minatori, estendendo poi le sue azioni anche alla figlia della donna, ritenuta da lui responsabile della fine della relazione sentimentale. Le due donne sono state oggetto di numerosi messaggi intimidatori, inviati dal sospettato, che ha inoltre preso di mira l’autovettura della giovane.

In più occasioni, l’indagato avrebbe lanciato petardi contro la vettura parcheggiata sotto casa, arrivando infine a tentare di appiccare un incendio al mezzo. Questi episodi hanno spinto le vittime a rivolgersi alle forze dell’ordine e a sporgere denuncia.

L’intervento della Polizia e l’arresto

A seguito delle denunce, la Polizia di Stato ha deciso di rafforzare la sorveglianza nei pressi dell’abitazione delle due donne. Durante la notte tra l’8 e il 9 dicembre, gli agenti hanno notato l’uomo avvicinarsi alla casa delle vittime con i fari dell’auto spenti. Insospettiti dal suo comportamento, i poliziotti lo hanno fermato e sottoposto a controllo.

Nel corso della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di diversi strumenti atti ad offendere, circostanza che ha aggravato la sua posizione. Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto per il reato di atti persecutori, traducendolo in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA