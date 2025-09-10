Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Ragusa per detenzione illegale di arma e denunciato per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie e della figlia ventiduenne. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nella giornata di ieri, dopo la segnalazione della vittima. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la perquisizione ha portato al sequestro di una pistola, numerose munizioni e uno storditore elettrico detenuti senza autorizzazione.

La denuncia e l’avvio delle indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con la denuncia presentata dall’ex moglie dell’uomo, residente a Modica ma da qualche mese domiciliato nel capoluogo. La donna ha raccontato agli agenti di essere stata vittima di atti persecutori sia durante la relazione matrimoniale sia dopo la separazione. Le molestie, secondo quanto riferito, si sarebbero estese anche alla figlia della coppia, una giovane di 22 anni.

I sospetti sulla presenza di armi

La denuncia ha fatto emergere il timore che l’uomo potesse detenere delle armi in casa. Gli investigatori del Commissariato di P.S. di Modica e della Squadra Mobile di Ragusa hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, situata nel capoluogo. L’operazione è stata pianificata con attenzione, vista la possibilità che l’uomo potesse essere armato e quindi potenzialmente pericoloso.

La perquisizione e il ritrovamento delle armi

Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto all’interno di una cassaforte una pistola semiautomatica marca Beretta calibro 9, completa di 2 caricatori contenenti in totale 18 cartucce. Ma non è tutto: la perquisizione ha permesso di rinvenire anche altre 125 cartucce calibro 7.65, custodite in modo non autorizzato. Nel corso dei controlli, all’interno dell’autovettura dell’uomo è stato trovato anche uno “storditore elettrico”, un dispositivo capace di immobilizzare temporaneamente una persona tramite scariche elettriche. Il possesso di tale strumento, considerato a tutti gli effetti un’arma, è vietato senza il nulla osta dell’autorità competente.

L’arresto e le accuse

Al termine dell’attività investigativa, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione illegale di arma. Contestualmente, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per detenzione abusiva di munizioni e per atti persecutori ai danni dell’ex moglie e della figlia. Le armi e le munizioni sono state sequestrate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Le reazioni delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini nella prevenzione e repressione dei reati. In questo caso, la denuncia della vittima ha permesso di avviare tempestivamente le indagini e di evitare possibili conseguenze più gravi. Gli agenti hanno ribadito che la detenzione di armi senza autorizzazione rappresenta un grave pericolo per la sicurezza pubblica, soprattutto quando si accompagna a comportamenti persecutori e minacciosi.

Il contesto: la lotta alla violenza domestica

Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di contrasto alla violenza domestica e ai reati connessi alla detenzione illegale di armi. Negli ultimi anni, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e le attività di prevenzione per tutelare le vittime di atti persecutori e per impedire che la disponibilità di armi possa aggravare situazioni di conflitto familiare. Le autorità invitano chiunque si trovi in situazioni simili a rivolgersi senza esitazione alle forze di polizia.

Le indagini proseguono

Le indagini sulla vicenda non si fermano all’arresto dell’uomo. Gli inquirenti stanno approfondendo la posizione dell’indagato per verificare se vi siano ulteriori episodi di atti persecutori o altri reati commessi in passato. Inoltre, saranno effettuati accertamenti sulla provenienza delle armi e delle munizioni sequestrate, per escludere eventuali collegamenti con altri episodi criminosi nella zona.

La situazione a Ragusa

Il caso ha suscitato preoccupazione nella comunità di Ragusa, dove negli ultimi mesi si sono registrati altri episodi di violenza domestica e detenzione illegale di armi. Le autorità locali hanno ribadito l’impegno nel contrastare questi fenomeni e nel garantire la sicurezza dei cittadini. La collaborazione tra il Commissariato di P.S. di Modica e la Squadra Mobile di Ragusa si è rivelata fondamentale per il buon esito dell’operazione.

