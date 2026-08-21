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È stato arrestato un uomo di 49 anni a Catania con l’accusa di atti persecutori ai danni dell’ex moglie. L’intervento è stato eseguito dalla Polizia di Stato dopo che la donna, esasperata da continui pedinamenti e minacce, ha richiesto aiuto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari e, dopo la convalida dell’arresto, gli è stato imposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi quando la vittima, in preda all’agitazione, ha contattato il numero unico per le emergenze. La donna ha riferito di essere stata seguita dall’ex marito, che si trovava a bordo di una moto. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania hanno immediatamente avviato le ricerche, riuscendo a rintracciare la donna in via Di Sangiuliano. Poco distante, hanno individuato anche l’ex marito, che alla vista della pattuglia si è fermato, ha parcheggiato la moto e si è seduto su una panchina. Gli agenti lo hanno raggiunto e identificato. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha dichiarato di essersi fermato solo per riposare, sostenendo di essere stanco.

La denuncia e il racconto della vittima

Accompagnato in Questura, il 49enne è stato sottoposto agli accertamenti di rito, mentre la donna ha formalizzato la querela. Nel suo racconto, la vittima ha spiegato di essere oggetto di minacce e pedinamenti da parte dell’ex marito con una frequenza ormai quotidiana. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe iniziato a seguirla da alcuni mesi, in particolare da quando lei aveva iniziato una nuova relazione. I pedinamenti sarebbero avvenuti in diversi luoghi frequentati dalla donna, come il luogo di lavoro e il supermercato. L’uomo, inoltre, si sarebbe recato ripetutamente sotto casa della ex per controllare la sua presenza e verificare eventuali rientri insieme al nuovo compagno. Dopo l’ennesimo episodio, la donna, ormai esasperata, ha deciso di sporgere denuncia.

L’arresto e le misure cautelari

La Polizia ha proceduto all’arresto del 49enne su disposizione del Pubblico Ministero di turno. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice. In seguito, il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. L’indagato, come previsto dalla legge, è da considerarsi innocente fino a eventuale condanna definitiva.

La situazione attuale

Attualmente, l’uomo si trova agli arresti domiciliari e non può avvicinarsi alla ex moglie, come stabilito dal giudice. La vicenda, avvenuta a Catania, sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e repressione dei reati legati alla violenza domestica e agli atti persecutori.

IPA