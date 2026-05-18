Perseguita l'ex moglie e la aggredisce dopo la separazione a Sassari, il provvedimento della Questura

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A Sassari è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari per un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della ex moglie. L’ordinanza è stata eseguita dalla Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, dopo che sono stati raccolti elementi a carico dell’indagato. L’uomo avrebbe perseguitato la donna dopo la fine della relazione, culminando in un recente episodio di aggressione fisica.

Paura per una donna a Sassari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è stato il risultato di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a un’ordinanza che ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari, con controllo tramite braccialetto elettronico.

I fatti: persecuzioni e violenza dopo la separazione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vicenda ha avuto origine dopo la fine della relazione sentimentale tra i due coniugi. La donna aveva deciso di interrompere il rapporto e di allontanarsi dall’abitazione.

Da quel momento, l’ex marito avrebbe iniziato a mettere in atto comportamenti ossessivi e persecutori, nel tentativo di convincerla a tornare insieme.

L’ultimo episodio e le accuse

L’episodio più recente si è verificato solo qualche giorno fa, quando i due hanno deciso di incontrarsi per un ulteriore chiarimento.

Durante l’incontro, l’uomo avrebbe accusato la ex moglie di tradimento, passando poi alle minacce e a una vera e propria aggressione fisica, che ha causato alla donna lesioni personali.

Le prove raccolte dalla Polizia

Le immediate attività di riscontro condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno consentito di acquisire elementi ritenuti fondamentali per chiarire le responsabilità dell’indagato.

Sulla base di queste risultanze, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, al fine di garantire la sicurezza della vittima e prevenire ulteriori episodi di violenza.

La tutela della vittima

Il provvedimento adottato dalle autorità mira a tutelare la donna, che aveva già subito maltrattamenti e lesioni in passato.

L’azione tempestiva della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari rappresenta un segnale importante nella lotta contro la violenza domestica e la tutela delle vittime di maltrattamenti familiari.

IPA