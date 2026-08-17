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È stato disposto il trasferimento in carcere per un uomo di circa cinquant’anni accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna, dopo che aveva ripetutamente violato le misure cautelari a cui era sottoposto. L’ordinanza, eseguita dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 13 agosto 2026, è stata emessa dal Tribunale di Verbania a seguito delle continue trasgressioni dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi episodi.

Le misure cautelari e le violazioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato adottato dopo che il cinquantenne, originario della provincia, aveva più volte ignorato le restrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo era già stato denunciato e arrestato in passato per comportamenti ossessivi e persecutori nei confronti della sua ex compagna, con la quale la relazione era terminata da anni.

Per tentare di arginare le sue condotte, erano state applicate diverse misure: dal divieto di avvicinamento alla vittima, alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza proposta dal Questore del V.C.O., fino all’adozione del cosiddetto braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti. Nonostante ciò, in più occasioni l’uomo ha violato le prescrizioni, avvicinandosi alla parte offesa e disattendendo le disposizioni dell’Autorità.

Il dispositivo elettronico di controllo ha segnalato ripetutamente la presenza dello stalker nei pressi della vittima. Queste segnalazioni hanno richiesto numerosi interventi da parte della Polizia di Stato, che è sempre riuscita a rintracciare tempestivamente l’uomo e a garantire la sicurezza della persona offesa.

La decisione dell’Autorità Giudiziaria

Alla luce delle continue trasgressioni, il Pubblico Ministero ha richiesto una misura più restrittiva. L’Autorità Giudiziaria ha quindi ritenuto inadeguato il solo divieto di avvicinamento, anche se rafforzato dal braccialetto elettronico, e ha disposto la custodia cautelare in carcere come misura più efficace per tutelare la vittima.

L’uomo è stato arrestato dalla Squadra Mobile e condotto presso la Casa circondariale di Verbania, dove sconterà la misura cautelare. L’operazione si è svolta senza incidenti e rappresenta l’epilogo di una lunga serie di interventi delle forze dell’ordine per contrastare una situazione di persecuzione che si protraeva da tempo.

IPA