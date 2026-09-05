Perseguita l'ex professoressa nonostante l'ammonimento del Questore a Ravenna, arrestata una donna

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Un arresto per atti persecutori a Ravenna, dove una donna è stata fermata dopo aver nuovamente molestato la sua ex professoressa, nonostante fosse già destinataria di un provvedimento di ammonimento. L’operazione è stata condotta nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 15:30, a seguito di una segnalazione della vittima.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’intervento tempestivo degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna. La segnalazione della vittima, che ha notato la presenza sospetta della donna nell’area di parcheggio del proprio luogo di lavoro, ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente e di bloccare la presunta responsabile.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Nel dettaglio, la chiamata d’allarme è partita dalla vittima, che si è accorta della presenza della donna nei pressi del parcheggio aziendale. Gli agenti, giunti sul posto, hanno immediatamente identificato la sospettata e avviato gli accertamenti. È emerso che la donna era già stata oggetto di un provvedimento di ammonimento, emesso dal Questore di Ravenna, per precedenti episodi di comportamenti persecutori nei confronti della stessa persona, una sua ex professoressa.

Il provvedimento e la recidiva

L’arrestata, cittadina italiana, aveva già ricevuto un ammonimento ufficiale a causa di comportamenti analoghi. Nonostante ciò, ha continuato a mettere in atto azioni di stalking nei confronti della vittima, violando così le disposizioni dell’autorità. Questa recidiva ha portato all’immediato arresto della donna, che è stata condotta in Questura per le procedure di rito.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Informato dell’accaduto, il Pubblico Ministero ha disposto il trasferimento della donna presso la Casa Circondariale di Forlì, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi adempimenti previsti dalla legge. Il caso si inserisce nell’ambito delle attività quotidiane della Polizia di Stato, impegnata nella prevenzione e nel contrasto dei reati, con particolare attenzione alla tutela delle persone più vulnerabili.

IPA