Perseguita la cognata nonostante la precedente condanna, 61enne di Frosinone arrestato dopo minacce e molestie
Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Frosinone per atti persecutori e minacce contro la cognata, nonostante precedenti condanne.
Un arresto per atti persecutori, minacce e molestie, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Frosinone. Un uomo di 61 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale locale, per aver perseguitato la cognata, nonostante fosse già stato condannato in passato per analoghi episodi.
- Le indagini e l'arresto a Frosinone
- Un comportamento reiterato e vessatorio
- La decisione dell'Autorità Giudiziaria
Le indagini e l’arresto a Frosinone
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, a seguito di un’intensa attività investigativa portata avanti dagli agenti della Squadra Mobile.
Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi elementi a carico dell’uomo, residente nel capoluogo ciociaro, che si sarebbe reso responsabile di atti persecutori, minacce e danneggiamento ai danni della cognata.
Un comportamento reiterato e vessatorio
L’uomo, nonostante fosse già stato condannato per due volte a 6 mesi e 8 mesi di reclusione in seguito a distinti procedimenti penali per condotte simili contro la stessa vittima, avrebbe continuato a perseguitarla.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe minacciato la donna con frasi di morte, l’avrebbe insultata quotidianamente con espressioni volgari e, in più occasioni, avrebbe compiuto atti umilianti come urinare sul tappeto d’ingresso dell’abitazione della cognata.
La decisione dell’Autorità Giudiziaria
Alla luce delle prove raccolte dagli agenti, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessario disporre la misura della custodia cautelare in carcere.
L’ordinanza è stata emessa dalla Sezione G.I.P. del Tribunale di Frosinone, che ha valutato la gravità e la reiterazione delle condotte poste in essere dall’uomo.
L’uomo è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile nella giornata di ieri. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Frosinone, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.