Un provvedimento di ammonimento è stato emesso nei confronti di un sessantenne accusato di stalking ai danni di una donna. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Ancona per tutelare la vittima dalle continue molestie e comportamenti persecutori messi in atto dall’uomo.

Stalking ad Ancona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato il Questore di Ancona ha adottato la misura dell’ammonimento nei confronti di un uomo di circa sessant’anni.

L’uomo si è reso responsabile di ripetute condotte di stalking nei confronti di una donna, che si è vista costretta a rivolgersi alle forze dell’ordine per porre fine alle vessazioni subite.

Le condotte persecutorie

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il sessantenne ha assunto un atteggiamento ossessivo e controllante. In particolare ha effettuato numerosi passaggi con il proprio veicolo nei pressi dell’abitazione della donna, inviandole anche numerosi messaggi insistenti e molesti.

In più occasioni ha tentato di accedere all’abitazione della vittima, costringendola a richiedere l’intervento delle forze di polizia per tutelare la propria incolumità e tranquillità.

La richiesta di aiuto e l’intervento delle autorità

Il protrarsi di questi comportamenti ha spinto la donna a rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine. Dopo aver raccolto tutti gli elementi necessari il Questore di Ancona ha emesso il provvedimento di ammonimento previsto dall’articolo 8 della legge n. 38/2009.

La misura è stata adottata a tutela della parte lesa intimando all’uomo di interrompere immediatamente ogni tipo di contatto e qualsiasi condotta lesiva nei confronti della donna.

I dati sull’attività del Questore

Quello appena emesso rappresenta il 10° provvedimento di ammonimento adottato dal Questore Capocasa dal 1° gennaio 2026 ad oggi. Un dato che testimonia l’attenzione costante delle autorità verso il contrasto dei reati di stalking e la tutela delle vittime.

Strumenti per la segnalazione

La Polizia di Stato ricorda inoltre che le segnalazioni possono essere inviate anche tramite l’app ufficiale YouPol, scaricabile gratuitamente su dispositivi Apple o Android. Questo strumento digitale consente di comunicare in modo rapido e sicuro episodi di stalking o altri comportamenti illeciti, agevolando l’intervento delle forze dell’ordine.

