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Allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento e di dimora nel Comune di Vicenza: questi i provvedimenti presi nei confronti di un cittadino bosniaco di circa 30 anni, accusato di maltrattamenti e estorsione ai danni della moglie convivente. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza, è stato disposto a seguito di gravi indizi raccolti dalla Squadra Mobile, che ha agito sotto la direzione della Procura della Repubblica.

Le indagini a Vicenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata eseguita nella giornata di ieri, 22 luglio 2026, dal personale della Squadra Mobile.

L’ordinanza ha previsto l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla persona offesa e il divieto di dimora nel Comune di Vicenza. Il destinatario del provvedimento è un cittadino originario della Bosnia-Erzegovina, identificato con le iniziali P.S., di circa 30 anni.

Le accuse: maltrattamenti psicologici e richieste di denaro

L’indagine ha preso avvio a seguito della denuncia-querela presentata dalla moglie convivente dell’indagato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe esercitato maltrattamenti di natura prevalentemente psicologica nei confronti della donna.

Le condotte vessatorie sarebbero state aggravate da continue richieste di denaro, legate a gravi difficoltà economiche dovute alla dipendenza dell’uomo da sostanze stupefacenti.

Il contesto familiare e la decisione della vittima

Le pressioni economiche e i comportamenti oppressivi avrebbero generato nella donna un forte stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Tale situazione l’ha spinta a rivolgersi alle autorità per denunciare i fatti, dando così avvio all’attività investigativa della Squadra Mobile di Vicenza.

L’intervento delle autorità giudiziarie

Gli elementi raccolti dagli agenti hanno consentito al Pubblico Ministero titolare delle indagini di richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l’applicazione della misura cautelare.

Il provvedimento, che prevede l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla persona offesa e il divieto di dimora nel Comune di Vicenza, è stato eseguito nella giornata di ieri.

IPA