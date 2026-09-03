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Un uomo di 70 anni a Massa Carrara è stato oggetto di ammonimento per atti persecutori ai danni della sua vicina di casa. La misura è stata adottata dal Questore dopo una lunga serie di comportamenti molesti, culminati in una vera e propria escalation nelle ultime settimane.

Il provvedimento a Massa Carrara

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore della provincia ha deciso di intervenire con un ammonimento formale, previsto dalla normativa contro gli atti persecutori (D.L. 11/2009).

La decisione si è resa necessaria dopo che l’uomo, residente a pochi metri dalla vittima, ha intensificato le sue azioni moleste fino a pochi giorni fa, ignorando i ripetuti segnali di rifiuto della donna.

La condotta persecutoria

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il settantenne ha perseguitato la vicina di 57 anni con una serie di comportamenti ossessivi: decine di lettere manoscritte lasciate sulla porta di casa, nella cassetta della posta o sul tergicristallo dell’auto, oltre a messaggi inviati tramite social network.

Gli appostamenti e la costante attenzione agli spostamenti della donna hanno contribuito a creare un clima di paura e ansia costante.

Le conseguenze sulla vittima

La pressione psicologica esercitata dall’uomo ha avuto pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana della vittima. La donna, che vive con l’anziana madre, ha dovuto modificare radicalmente le proprie abitudini: ha rinunciato a uscire da sola e ha installato delle coperture sul terrazzo per proteggersi dagli sguardi insistenti del vicino.

Il timore per la propria incolumità e per quella della madre è diventato un elemento costante della sua esistenza.

L’escalation e l’intervento delle autorità

La situazione è precipitata ulteriormente a fine agosto, quando, a sole 48 ore dalla notifica dell’avvio del procedimento amministrativo, l’uomo ha ignorato il monito delle autorità recapitando un’ulteriore lettera nella cassetta postale della vittima.

Questo episodio ha evidenziato la pericolosità e l’incapacità di autocontrollo del soggetto, spingendo il Questore ad adottare con urgenza il provvedimento di ammonimento.

Le conseguenze legali

Con l’ammonimento, l’uomo è stato formalmente intimato a interrompere ogni forma di contatto e persecuzione. In caso di violazione della prescrizione, la legge prevede l’avvio automatico della denuncia d’ufficio per il reato di stalking (ex art. 612-bis c.p.), senza che sia più necessaria la querela della vittima.

Questo comporta l’immediata apertura di un procedimento penale, con conseguenze più gravi per il responsabile.

Le misure di supporto e prevenzione

Contestualmente al provvedimento, l’uomo è stato informato della possibilità di intraprendere percorsi di recupero presso centri specializzati del territorio, tra cui i consultori ASL, il Centro Salute Mentale e associazioni dedicate al supporto di persone con comportamenti persecutori. L’obiettivo è prevenire ulteriori episodi e favorire un percorso di rieducazione.

I dati provinciali sugli ammonimenti

Dall’inizio del 2026, il Questore della Provincia di Massa Carrara ha già emesso 35 provvedimenti di ammonimento, di cui 28 per violenza domestica e 8 per atti persecutori (cosiddetto stalking). Questi numeri testimoniano l’attenzione delle forze dell’ordine verso il contrasto ai reati di natura persecutoria e la tutela delle vittime.

L’episodio avvenuto a Massa Carrara rappresenta un ulteriore segnale della necessità di intervenire tempestivamente nei casi di stalking e atti persecutori. L’azione delle autorità, unita alle misure di prevenzione e supporto, mira a garantire la sicurezza delle vittime e a scoraggiare comportamenti che possono sfociare in conseguenze ancora più gravi.

IPA