Perseguita per oltre un anno una dipendente della stazione Termini di Roma: 20enne finisce in carcere

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È stato arrestato un 20enne originario della Guinea per stalking ai danni di una giovane dipendente della stazione Termini di Roma. La donna, vittima di continue molestie e appostamenti, aveva segnalato la situazione alle forze dell’ordine. L’uomo, nonostante un precedente divieto di avvicinamento, è stato nuovamente fermato e condotto in carcere.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nell’estate 2025, quando la giovane lavoratrice della stazione Termini aveva aiutato il ragazzo in una semplice operazione commerciale. Da quel momento, il giovane aveva iniziato a manifestare un interesse ossessivo nei suoi confronti, trasformando la quotidianità della donna in un incubo fatto di appostamenti e pressioni psicologiche.

Un anno di persecuzioni e molestie

La situazione è degenerata nel corso di oltre un anno. Il ragazzo si presentava più volte a settimana nei pressi delle biglietterie automatiche della stazione, trascorrendo anche ore ad osservare la vittima mentre lavorava. Non sono mancate continue richieste di appuntamenti e tentativi di contatto, nonostante i ripetuti rifiuti della donna. L’ossessione dello stalker si è aggravata quando è riuscito a procurarsi il numero di telefono della giovane, iniziando a contattarla da utenze sempre diverse e assumendo atteggiamenti di sfida nei confronti delle autorità.

L’intervento della Polizia ferroviaria

La situazione è precipitata quando la vittima, ormai in forte stato di agitazione, ha deciso di rivolgersi ai poliziotti della Ferroviaria. Gli agenti hanno identificato il 20enne mentre era appostato nei pressi delle biglietterie automatiche, intento a fissare insistentemente la donna. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di fermare l’uomo e di applicare nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

La violazione del divieto e il nuovo arresto

Nonostante il provvedimento emesso dal giudice, il giovane non ha rispettato il divieto di avvicinamento. I poliziotti della Polmetro lo hanno sorpreso nuovamente mentre cercava di entrare in stazione, violando così la misura restrittiva. Per questo motivo, il 20enne è stato arrestato una seconda volta e, a seguito delle indagini condotte dagli agenti della Polizia ferroviaria, è stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Le conseguenze per la vittima

La vicenda ha avuto un forte impatto sulla giovane dipendente, costretta a vivere per oltre un anno in uno stato di costante preoccupazione e ansia. Il luogo di lavoro, che avrebbe dovuto rappresentare uno spazio sicuro, si è trasformato in una fonte quotidiana di stress a causa delle continue molestie e minacce subite. Solo grazie al coraggio della donna e all’intervento delle forze dell’ordine si è potuto porre fine a questa situazione.

IPA