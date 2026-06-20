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Un uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento e all’applicazione del braccialetto elettronico per atti persecutori nei confronti di una donna. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Crotone su richiesta della Procura, è stato eseguito dalla Polizia di Stato nell’ambito delle strategie di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e domestica.

L’intervento a Crotone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine dalla richiesta di ammonimento presentata dalla vittima, la quale ha denunciato una serie di comportamenti molesti e persecutori subiti da parte dell’uomo. Le condotte reiterate avrebbero generato nella donna uno stato di ansia e paura costante, arrivando a farle temere per la propria incolumità.

Ricevuta la segnalazione, il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’indagato. Parallelamente, la Sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile ha attivato le procedure previste dal “Codice Rosso”, avviando indagini approfondite e predisponendo misure di tutela per la vittima.

Il ruolo della Procura e della task force

Le attività investigative, coordinate dalla task force di magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, diretta dal Procuratore Domenico Guarascio, hanno permesso di ricostruire un quadro dettagliato delle azioni dell’uomo. In particolare, è stato accertato che l’indagato, infatuatosi della donna, avrebbe compiuto ripetuti pedinamenti e appostamenti nei pressi dell’abitazione e dei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Le dichiarazioni della persona offesa, unite agli elementi raccolti durante le indagini, hanno consentito alla Procura di richiedere l’applicazione della misura cautelare. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Crotone ha accolto la richiesta, imponendo all’indagato il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, oltre all’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

L’app YouPol e l’invito alla cittadinanza

Nel comunicato, la Polizia di Stato ha rinnovato l’invito ai cittadini a utilizzare l’applicazione “YouPol”, uno strumento che permette di segnalare, anche in forma anonima, episodi di maltrattamenti, violenza di genere, bullismo e revenge porn. L’obiettivo è favorire un intervento rapido ed efficace delle forze di polizia, incrementando la sicurezza e la tutela delle vittime.

Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti impegnati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato 283 persone, di cui 61 con precedenti, e controllato 134 veicoli. Sono stati inoltre effettuati controlli domiciliari alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, a conferma dell’attenzione costante rivolta alla prevenzione e al contrasto dei reati sul territorio.

L’operato della Polizia di Stato e della magistratura di Crotone dimostra ancora una volta l’importanza di un intervento tempestivo e coordinato nella tutela delle vittime di atti persecutori e violenza di genere. L’invito rivolto alla cittadinanza a collaborare attraverso strumenti innovativi come l’app YouPol rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una rete di sicurezza e protezione per chi si trova in situazioni di pericolo.

IPA