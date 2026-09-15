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Fatti di stalking e reiterate condotte persecutorie sono stati segnalati a Venezia, dove un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato sottoposto a misure restrittive dopo la denuncia di una donna. La vicenda è stata gestita dalla Polizia di Stato, che ha applicato l’ammonimento e successivamente il divieto di avvicinamento, culminando con il divieto di dimora nella provincia.

Stalking a Venezia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella giornata di ieri, quando il personale del Commissariato di PS di Marghera ha risposto a una richiesta di aiuto da parte di una donna.

La vittima ha formalizzato una denuncia-querela, lamentando una situazione di forte disagio dovuta a comportamenti ossessivi e persecutori da parte di un uomo.

Le condotte persecutorie e la denuncia

La donna, esasperata da centinaia di messaggi, plurime telefonate, tentativi di avvicinamento fisico e pedinamenti nei pressi della propria abitazione, ha deciso di rivolgersi alle autorità.

Queste azioni hanno generato uno stato d’ansia ormai insostenibile, spingendo la vittima a chiedere l’intervento della Polizia per tutelare la propria sicurezza.

Il profilo del presunto stalker

L’uomo denunciato risulta essere un soggetto già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi.

Si tratta di un pluripregiudicato, recidivo per fatti riconducibili alla fattispecie di stalking, già autore di comportamenti simili nei confronti di altre donne, anch’esse vittime della sua ossessione incontrollata.

Le misure adottate dalle autorità

In seguito alla denuncia, su istanza della vittima, il Questore di Venezia ha disposto nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione dell’ammonimento. Tuttavia, la persistenza delle condotte persecutorie e la recidiva del soggetto hanno portato l’Autorità Giudiziaria a intervenire ulteriormente.

È stato quindi emesso il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Successivamente, la misura è stata aggravata con il divieto di dimora nella provincia di Venezia.

IPA