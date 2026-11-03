Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A Sassari un 41enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una donna. Decisiva è stata la chiamata al 112 fatta dalla vittima, che ha permesso alle forze dell’ordine di rintracciare l’uomo proprio nei pressi della sua abitazione. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico.

La richiesta di aiuto della donna

La donna, ai poliziotti, ha segnalato di essere da tempo vittima di molestie insistenti da parte di un uomo di Sassari. La contattava ripetutamente con messaggi, la seguiva e cercava di avvicinarla; inoltre, aveva suonato più volte il citofono della sua abitazione.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti e hanno raccolto le prime informazioni dalla donna e dai suoi familiari. La situazione, secondo quanto riferito, andava avanti da alcuni mesi e aveva provocato disagio e preoccupazione. Mentre i poliziotti erano ancora in casa della vittima, l’uomo le ha scritto di trovarsi proprio all’esterno dell’abitazione.

Le spiegazioni contraddittorie del sospettato

Gli operatori hanno controllato la zona e hanno individuato il sospettato nelle vicinanze. L’uomo ha fornito spiegazioni contraddittorie sulla propria presenza.

La donna è stata quindi accompagnata in Questura per formalizzare la querela; gli ulteriori accertamenti hanno delineato condotte persecutorie ripetute nel tempo, tali da generare uno stato duraturo di paura e preoccupazione.

L’arresto e il provvedimento

L’uomo è stato condotto negli uffici della Questura per l’identificazione e il fotosegnalamento. Dopo gli atti di rito e l’informazione al Pubblico Ministero di turno, gli agenti lo hanno arrestato.

L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

IPA