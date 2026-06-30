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Un arresto per violenza sessuale e lesioni personali , questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nel centro storico di Ferrara . Un uomo, pesantemente indiziato dei reati contestati, è stato fermato dopo una serie di episodi violenti ai danni di una giovane donna e dei suoi amici, secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti sul posto.

L'attività a Ferrara

L'intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

La seconda aggressione e le lesioni riportate

La denuncia della vittima e l'arresto

L’attività a Ferrara

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore della città estense, dove le Volanti sono intervenute a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 .

La chiamata si riferiva di una violenta colluttazione nei pressi di un esercizio di ristorazione del centro cittadino.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Gli agenti, giunti tempestivamente sul luogo indicato, hanno trovato un uomo in evidente stato di alterazione alcolica . Nonostante il tentativo di alcuni presenti di contenerlo, l’individuo ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

Grazie alle prime indagini e alle testimonianze raccolte, è stato possibile ricostruire la sequenza degli eventi. Poco prima, nei pressi di un’altra piazza del centro storico, l’uomo si sarebbe avvicinato a una giovane donna, sua connazionale, tentando un approccio fisico non desiderato e cercando di baciarla contro la sua volontà . L’intervento degli amici della ragazza ha interrotto l’azione, dando origine a una prima colluttazione.

La seconda aggressione e le lesioni riportate

Il gruppo di amici, dopo essersi allontanato, si è fermato in un locale del centro storico. Dopo alcuni minuti, l’uomo li ha raggiunti nuovamente, provocando una seconda violenta colluttazione.

In questa occasione, due giovani hanno riportato lesioni , successivamente riferite dal personale sanitario.

La denuncia della vittima e l’arresto

La giovane donna, vittima della presunta violenza sessuale , ha formalizzato una querela presso gli Uffici della Questura. Ha riferito di aver già ricevuto, nei giorni precedenti, ripetuti tentativi di contatto tramite i social network da parte dell’uomo e di sentirsi particolarmente intimorita dal suo comportamento durante tutta la serata.

Al termine degli accertamenti, raccolti gli elementi utili e acquisite le denuncia delle persone offese, il soggetto è stato tratto in arresto per violenza sessuale e lesioni personali . Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara , è stato associato alla locale Casa Circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.

IPA