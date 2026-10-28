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La Polizia di Stato di Lamezia Terme (Catanzaro) ha notificato due misure cautelari a due uomini accusati di atti persecutori nei confronti delle rispettive ex compagne. Per entrambi, su disposizione del giudice, sono stati stabiliti il divieto di avvicinamento alle vittime e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Le indagini dopo le richieste d’aiuto a Lamezia Terme

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme (Catanzaro) hanno avviato gli accertamenti dopo le richieste di intervento delle vittime.

L’attività investigativa ha ricostruito gli episodi segnalati e la reiterazione delle condotte contestate, maturate in entrambi i casi nell’ambito di precedenti relazioni affettive.

Pedinamenti, minacce e aggressioni

Gli approfondimenti hanno delineato una serie di comportamenti persecutori, tra cui pedinamenti, riprese video non autorizzate, insulti, minacce e aggressioni fisiche.

Secondo quanto emerso dalle indagini, queste condotte avrebbero provocato nelle persone offese un grave stato d’ansia e un fondato timore per la propria incolumità, spingendole a cambiare le proprie abitudini di vita.

Le misure adottate

Per entrambi gli indagati il giudice ha disposto il divieto di avvicinarsi alle persone offese e ai luoghi da loro frequentati, con l’applicazione del braccialetto elettronico per controllare il rispetto delle prescrizioni.

I provvedimenti cautelari sono stati emessi dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini sotto la guida del procuratore Elio Romano.

La Polizia di Stato ha ricondotto gli interventi all’attività di prevenzione e contrasto dei reati contro le donne e di ogni forma di violenza e sopraffazione, con l’obiettivo di tutelare tempestivamente le vittime di condotte persecutorie reiterate.

IPA