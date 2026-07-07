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Tre fratelli sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a seguito di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Matera. Sono accusati di atti persecutori e lesioni aggravate nei confronti di una persona, dopo una serie di episodi culminati in una violenta aggressione. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito su richiesta della Procura della Repubblica.

L’intervento a Matera

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è iniziata dopo che la vittima ha sporto denuncia in seguito a una lite avvenuta nel mese di marzo 2026 all’interno di una palestra cittadina.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Matera hanno quindi avviato approfondimenti che hanno permesso di ricostruire una serie di comportamenti intimidatori e persecutori messi in atto dai tre fratelli nei confronti della vittima e dei suoi familiari.

La sequenza degli episodi violenti

Le indagini hanno documentato numerosi episodi, tra cui appostamenti nei pressi dei luoghi frequentati dalla persona offesa, tentativi di avvicinamento, minacce, comportamenti violenti e continui atti di pressione psicologica.

In particolare, gli indagati avrebbero anche cercato di individuare l’abitazione della vittima, generando un persistente stato di ansia e timore sia per la sua incolumità sia per quella dei suoi congiunti.

L’aggressione e le prove raccolte

Il culmine delle condotte contestate è stato raggiunto con una violenta aggressione avvenuta in pieno giorno nei pressi di un supermercato cittadino.

Gli investigatori hanno raccolto prove fondamentali grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza urbani, alle testimonianze e ad altri riscontri ottenuti durante l’attività di polizia giudiziaria. Questi elementi hanno permesso di delineare la sistematicità delle azioni contestate ai tre fratelli.

L’ordinanza di custodia cautelare

La gravità dei reati commessi e la necessità di prevenire ulteriori episodi violenti hanno indotto il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Matera ad emettere un’ordinanza di custodia cautelare.

I tre fratelli sono stati quindi sottoposti agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, come misura preventiva richiesta dalla Procura della Repubblica.

Polizia di Stato