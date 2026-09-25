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Un’ordinanza di misura cautelare e l’applicazione del braccialetto elettronico, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Meldola nei confronti di un 38enne italiano, ritenuto presunto responsabile di atti persecutori e minacce gravi. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a seguito di una denuncia presentata dall’ex compagna dell’uomo.

Le indagini a Meldola

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso avvio dopo la denuncia sporta dalla donna, ex compagna dell’indagato. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì e condotte dai militari della Stazione di Meldola, hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario particolarmente grave a carico del 38enne.

Gli accertamenti hanno evidenziato una serie di episodi di violenza fisica, tra cui percosse e lesioni, oltre a numerose minacce e messaggi molesti, perpetrati negli ultimi mesi sia nei confronti della donna che delle persone a lei vicine.

Le misure cautelari adottate

Alla luce degli elementi raccolti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei confronti dell’indagato il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, imponendo una distanza minima di 1000 metri. Inoltre, è stato stabilito il divieto di comunicare con la donna con qualsiasi mezzo.

Contestualmente, è stata applicata la misura del braccialetto elettronico, dispositivo che consente il monitoraggio costante del rispetto delle distanze imposte dall’ordinanza.

Il contesto: contrasto alla violenza di genere

L’operazione si inserisce nell’ambito delle azioni sistematiche di contrasto ai reati di violenza di genere e domestica, previste dal cosiddetto “Codice Rosso”.

I Carabinieri del territorio, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, svolgono un’attività capillare finalizzata a intercettare e contrastare tempestivamente situazioni di disagio e pericolo, garantendo una risposta rapida ed efficace a tutela delle fasce deboli.

Il caso di Meldola evidenzia l’importanza della tempestività nella denuncia e nell’intervento delle forze dell’ordine. Grazie alla collaborazione tra la vittima e le autorità, è stato possibile adottare misure immediate per garantire la sicurezza della donna e delle persone a lei vicine. L’applicazione del braccialetto elettronico rappresenta uno strumento fondamentale per monitorare il rispetto delle prescrizioni e prevenire ulteriori episodi di violenza.

IPA