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Un arresto ai domiciliari con braccialetto elettronico, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Matera, dove un giovane di 28 anni è stato raggiunto da un’ordinanza cautelare per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Matera in seguito a una denuncia presentata dalla compagna convivente dell’indagato.

Le indagini a Matera

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dopo che la vittima ha sporto denuncia, segnalando una situazione di violenza domestica protratta nel tempo.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Matera hanno quindi approfondito la vicenda, riuscendo a ricostruire un quadro dettagliato di reiterate condotte di violenza fisica e psicologica ai danni della donna.

Le accuse e le modalità delle violenze

Nel corso delle indagini, sono stati raccolti gravi elementi indiziari che hanno permesso di documentare ripetuti episodi di aggressione, minacce, comportamenti vessatori e un controllo ossessivo esercitato dall’indagato sulla compagna.

Le condotte contestate avrebbero avuto come obiettivo quello di limitare la libertà personale della vittima, culminando in aggressioni che le hanno causato gravi lesioni personali.

La misura cautelare e le motivazioni del giudice

Alla luce del grave quadro indiziario emerso e del concreto pericolo che tali comportamenti potessero ripetersi, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera ha accolto la richiesta della Procura, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti del 28enne materano.

L’impegno della Polizia contro la violenza di genere

L’operazione rappresenta il risultato della costante attività di contrasto ai reati riconducibili alla violenza domestica e di genere, portata avanti dalla Polizia di Stato con particolare attenzione alla tutela delle vittime di maltrattamenti e di ogni forma di violenza e intimidazione.

L’obiettivo resta quello di prevenire e reprimere episodi che mettono a rischio l’incolumità e la libertà delle persone più vulnerabili.

IPA