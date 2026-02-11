Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto ai domiciliari con braccialetto elettronico, questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato su delega della Procura Distrettuale di Messina nei confronti di un 50enne italiano residente nella provincia di Frosinone. L’uomo è accusato di atti persecutori aggravati dall’uso di strumenti telematici, calunnia e istigazione a delinquere ai danni di diversi magistrati in servizio presso il distretto giudiziario di Catania. La misura cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Messina a seguito di un’articolata attività investigativa.

Atti persecutori contro i magistrati a Catania

La misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico è stata eseguita nella giornata odierna. L’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale di Messina, ha visto coinvolte la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Messina, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica e la Squadra Mobile di Frosinone.

Le contestazioni riguardano una serie di reati che sarebbero stati commessi dal 50enne, il quale avrebbe messo in atto atti persecutori e calunnia nei confronti di numerosi magistrati del distretto di Catania. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l’uomo avrebbe utilizzato diverse piattaforme social e gruppi di messaggistica per diffondere accuse infondate, consapevole dell’innocenza dei destinatari.

Le sue azioni avrebbero incluso offese, minacce esplicite e la pubblicazione quasi quotidiana di post, messaggi e video-messaggi denigratori rivolti ai magistrati coinvolti nel processo a suo carico presso il Tribunale di Catania.

Il contesto: il processo per diffamazione aggravata

L’indagato era già imputato in un procedimento davanti al Tribunale di Catania per il reato di diffamazione aggravata. Durante il periodo di celebrazione del processo, a partire da dicembre 2024 e con condotta ancora in atto, avrebbe reiterato le sue azioni persecutorie.

Le sue condotte avrebbero avuto un impatto tale da indurre alcuni magistrati a modificare le proprie abitudini di vita e a richiedere un rafforzamento delle misure di sicurezza all’interno del Tribunale di Catania, specialmente nei pressi dell’aula dove si svolgeva il processo.

Il ruolo dei sostenitori e la diffusione online

Non solo: il 50enne avrebbe agito in concorso con alcuni suoi sostenitori, iscritti a una sedicente associazione da lui stesso fondata. Avrebbe istigato questi ultimi a condividere online i contenuti calunniosi e diffamatori, amplificando così la risonanza mediatica delle sue azioni e contribuendo a una più ampia diffusione delle accuse infondate e delle offese rivolte ai magistrati.

Le condotte contestate hanno avuto ripercussioni concrete sulla vita dei magistrati coinvolti. Alcuni di loro, raggiunti da offese e minacce, sono stati costretti a cambiare le proprie abitudini quotidiane per ragioni di sicurezza. Inoltre sono stati adottati provvedimenti specifici per rafforzare la sicurezza presso il Tribunale di Catania, in particolare nell’area dove si stava celebrando il processo a carico dell’indagato.

Il quadro probatorio e le garanzie per l’indagato

La misura cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Procura sulla base di un grave compendio indiziario raccolto nel corso delle indagini. Gli inquirenti hanno sottolineato che, in questa fase preliminare, l’indagato deve essere considerato innocente fino a sentenza definitiva, nel rispetto delle garanzie costituzionali e del diritto di difesa.

Il procedimento si svolgerà in contraddittorio tra le parti davanti a un giudice terzo e imparziale, e potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di responsabilità.

