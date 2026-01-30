Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per atti persecutori ai danni dell’ex coniuge al termine di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Crotone. L’uomo, già condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione, è stato fermato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario della città calabrese, a seguito di una denuncia presentata dalla vittima.

Le indagini e l’arresto a Crotone

L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Crotone dopo un’attenta attività investigativa scaturita dalla denuncia della donna.

La vittima aveva raccontato di essere stata oggetto di una lunga serie di comportamenti vessatori, minacciosi e aggressivi da parte dell’ex marito che l’avevano costretta a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita a causa del perdurante stato di ansia e paura per la propria incolumità.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della sezione specializzata “Reati contro la persona”, l’uomo aveva messo in atto una serie di atti persecutori e minacce nei confronti dell’ex moglie.

Gli episodi documentati comprendevano appostamenti sotto casa, insulti, gravi minacce di morte e continue molestie, tutti comportamenti che hanno avuto un impatto devastante sulla serenità della donna, costretta a vivere in uno stato di costante allarme.

L’intervento della Procura e la condanna

Alla luce delle prove raccolte la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Crotone, guidata dal Procuratore dott. Domenico Guarascio, ha emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti dell’uomo.

Il soggetto, già condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione, è stato quindi arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Crotone.

L’impegno della Polizia contro i reati del Codice Rosso

Il provvedimento rappresenta, secondo la Polizia di Stato, una testimonianza concreta dell’attenzione e della determinazione con cui le forze dell’ordine affrontano ogni giorno i reati rientranti nel cosiddetto “Codice Rosso”, che comprende maltrattamenti, violenze di genere e altre forme di persecuzione domestica.

L’operazione è stata fortemente voluta dal Questore della Provincia di Crotone, dott. Renato Panvino, che ha ribadito l’impegno profondo e instancabile degli uomini e delle donne della Polizia di Stato nella tutela delle vittime.

Prevenzione e strumenti a disposizione dei cittadini

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per invitare i cittadini a utilizzare l’App YouPol che consente di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, per comunicare episodi di maltrattamento, violenze di genere, bullismo e revenge porn.

Uno strumento che si inserisce nell’ampio quadro delle iniziative di prevenzione e contrasto ai reati contro la persona, offrendo un canale diretto e sicuro per chiedere aiuto o segnalare situazioni di pericolo.

IPA