Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato oggetto di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai familiari conviventi. Il soggetto è stato ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni di più componenti della propria famiglia. La misura è stata adottata a seguito di una denuncia presentata da un familiare dopo una violenta lite. L’intervento è stato condotto dalla Polizia di Stato di Città di Castello, come reso noto dalle autorità competenti.

Maltrattamenti in famiglia a Città di Castello

L’operazione è stata portata a termine dal personale del Commissariato di Città di Castello, in provincia di Perugia, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip.

L’uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia, è stato allontanato dall’abitazione e gli è stato vietato di avvicinarsi ai suoi familiari conviventi.

L’attività investigativa ha avuto inizio quando un familiare della persona sottoposta a misura cautelare ha deciso di denunciare la situazione. Dopo una violenta lite la vittima ha chiamato la polizia e, successivamente, si è recata presso il Commissariato per sporgere querela. In quella sede ha raccontato di essere stata più volte vittima di comportamenti vessatori e violenti, tra cui continue richieste di denaro, insulti e reiterate minacce di morte. La denuncia ha messo in luce una dinamica familiare ormai divenuta insostenibile.

Un clima di paura e soggezione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori le condotte contestate si protraevano da tempo e risultavano collegate anche all’abuso di alcol da parte dell’uomo. Tali comportamenti erano diventati abituali, generando un clima di costante paura e soggezione all’interno dell’abitazione.

In più occasioni la vittima era stata costretta a contattare il Numero Unico di Emergenza 112 per richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine e interrompere le condotte aggressive.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Dopo la presentazione della querela gli investigatori hanno approfondito gli accertamenti e ascoltato diverse persone informate sui fatti. Queste attività hanno permesso di ricostruire un grave quadro indiziario relativo all’ipotesi di maltrattamenti in famiglia.

L’ufficio ha quindi ritenuto necessario richiedere l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, con l’obiettivo di evitare la commissione di ulteriori episodi analoghi e tutelare l’incolumità delle vittime.

IPA