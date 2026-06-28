Persona investita dal treno a Vittuone (Milano): circolazione paralizzata e pesanti ritardi sulla linea

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una persona è morta dopo essere stata investita da un treno regionale nei pressi della stazione di Vittuone (Milano). La tragedia ha causato l’immediata interruzione della circolazione ferroviaria tra Vittuone-Arluno e Rho, provocando la cancellazione in blocco di numerosi convogli, modifiche alle tratte e pesanti ritardi. Per ridurre i disagi dei passeggeri è stato attivato un servizio sostitutivo di autobus tra Rho e Magenta.

Investita dal treno: persona morta nei pressi della stazione di Vittuone

Una terribile tragedia si è consumata nella mattinata di oggi – domenica 28 giugno – lungo la linea ferroviaria Torino-Milano. Poco dopo le 10:30, una persona è stata investita e uccisa da un convoglio nei pressi della stazione di Vittuone, nel milanese. La vittima è stata travolta dal treno regionale 24633, che era partito da Novara alle 10:18 ed era diretto a Rho.

L’impatto è stato violentissimo e ha causato la morte sul colpo del pedone. Sul luogo del dramma sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 con un’ambulanza della Croce Azzurra e l’automedica, supportati dalle squadre dei Vigili del Fuoco.

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Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi scientifici e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono stati affidati agli agenti della Polizia Ferroviaria regionale, incaricati dall’Autorità Giudiziaria di stabilire se si sia trattato di una tragica fatalità o di un gesto volontario.

Circolazione sospesa e treni cancellati

A causa dei rilievi investigativi e degli accertamenti giudiziari, la circolazione ferroviaria è stata completamente interrotta a partire dalle ore 10:50 nel tratto compreso tra le stazioni di Vittuone-Arluno e Rho.

Il blocco totale dei binari ha provocato il caos sulla linea, costringendo Trenord a cancellare numerosi treni programmati per gran parte della giornata. Nello specifico, sono stati soppressi tutti i convogli diretti verso Rho (tra cui i treni numero 24635, 24639, 24641 e 24649) e quelli che viaggiavano in direzione opposta verso Novara (numeri 24632, 24634 e 24638).

Per tamponare l’emergenza e limitare i disagi dei passeggeri rimasti appiedati, l’azienda di trasporti ha dovuto istituire un servizio d’emergenza con autobus sostitutivi per fare la spola tra le stazioni di Rho e Magenta.

Forti ritardi sulla linea Torino-Milano

Oltre alle numerose cancellazioni, il tragico evento ha costretto i tecnici della mobilità a rimodulare l’intero servizio ferroviario, introducendo pesanti modifiche di percorso e limitazioni per i convogli rimasti attivi.

La stazione di Magenta è stata temporaneamente trasformata in capolinea provvisorio per diverse tratte: i treni 24637 e 24643 hanno terminato lì la loro corsa, mentre i regionali 24636 e 24642 sono partiti direttamente dallo scalo di Magenta per raggiungere Novara. I treni regionali in viaggio lungo la direttrice Torino-Milano hanno accumulato pesanti ritardi e variazioni di orario, come nel caso del treno 24640.

Trenitalia e Trenord hanno invitato i pendolari a monitorare costantemente le bacheche digitali e gli strumenti di infomobilità online per verificare lo stato del proprio viaggio, poiché la normale regolarità della linea è rimasta compromessa per ore in attesa del nulla osta del magistrato di turno.